“La Lombardia che vorrei”, Sileo (ATS Brescia): “Le farmacie sono la prossimità per i cittadini”

“Le farmacie sono capillari sul territorio, sono la prossimità per i cittadini, sono un punto di riferimento. Per questo per ogni sistema sanitario devono ricoprire un ruolo fondamentale“: lo ha detto ai margini del primo evento del roadshow “La Lombardia che vorrei” Claudio Vito Sileo, Direttore generale ATS Brescia

Parlando ai margini della convention promossa da Federfarma Lombardia e organizzata da Inrete presso la Camera di Commercio di Brescia, Sileo ha aggiunto che a suo avviso “la rete farmaceutica è fondamentale. Parlano da sé i milioni di tamponi e le decine di migliaia di vaccinazioni fatte nel periodo Covid”. Il futuro? “Potenziare la rete delle farmacie con la strutturazione delle farmacie di servizi e potenziare i servizi di prossimità per i nostri cittadini” per integrare sempre di più sanità e territori.