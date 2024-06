Gori (ANLAIDS Lombardia) a SDN: “Malattie infettive, la chiave è la prevenzione”

“Il problema della malattie infettive non riguarda solo Regione Lombardia, il Covid e la globalizzazione ci hanno mostrato come le malattie infettive rappresentino un problema importante per il prossimo futuro”. Lo ha affermato Andrea Gori, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco e Presidente ANLAIDS Lombardia, alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Gori: “Nei prossimi due anni farmaci che renderanno innocuo HIV”

“L’attivazione del Centro rappresenta un passo avanti straordinario anche dal punto di vista del modo di affrontare il problema, che sarà analizzato in ottica avveniristica attraverso l’AI, il machine learning, le metodiche digitali saranno in questo senso il cardine di prevenzione che ci faranno essere preparati nei prossimi anni. La prevenzione, in generale in Italia, è qualcosa che non è mai stato messo al centro del dibattito, negli ultimi due anni ha assunto grande importanza in Regione Lombardia, dobbiamo fare comunicazione per far capire quanto sia importante, e come metterla in atto in maniera semplice perché possa essere usufruibile a tutti.”

“Anche l’HIV è qualcosa di storico legato alla prevenzione. Nei prossimi due anni avremo farmaci long-acting, ovvero iniettivi, a efficacia di sei mesi che, se usati nella prevenzione, renderanno le persone non più suscettibili all’HIV. Questo è un passaggio importantissimo che va gestito in maniera corretta e diversa rispetto a quanto fatto sino ad adesso.”

SDN, il panel “Una nuova era nella Prevenzione“

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Una nuova era nella Prevenzione“, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di MiMurelano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nisticò.

Oltre a Gori, protagonisti del panel “Una nuova era nella Prevenzione“ sono stati Maria Rosaria Campitiello Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute, Danilo Cereda Direttore UO Prevenzione, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia, Giulia Marchetti Professore Ordinario Malattie infettive e Direttrice UOC Malattie infettive, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano, Jacopo Murzi General Manager Moderna Italia, Federico Villa Ass Vice President Corporate Affairs & Patient Access, Eli Lilly.