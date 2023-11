Boiardi (ad Milano Serravalle) a Idn: “Massimizzare la sinergia tra infrastrutture e tecnologie”

“Le concessionarie autostradali come Milano Serravalle stanno mettendo in campo piani di investimenti monstre sia per rinnovare la rete attuale sia per realizzare nuove infrastrutture con l’obiettivo di arrivare a una maggiore sicurezza della mobilità in senso assoluto”. Lo ha dichiarato a Italia Direzione Nord Pietro Boiardi, ad di Milano Serravalle .”Con la nostra azienda stiamo lavorando a trecentosessanta gradi per massimizzare la sinergia tra infrastrutture e tecnologie, sviluppando ciò che è propedeutico a vincere la sfida delle smart roads. Infrastrutture pensanti e intelligenti che elaborino dati analizzabili da algoritmi e intelligenza artificiali possono aprire la strada a processi capaci di migliorare la gestione dei flussi del traffico e abilitare un gemello digitale delle reti per ottimizzare e rendere predittiva la manutenzione”, ha aggiunto.



Mobilità e sicurezza sono un binomio chiave, con l’obiettivo di fondo di rendere le infrastrutture più adatte ai traffici di veicoli e persone. Ed azzerare i decessi sulla strada. “Per poter arrivare all’obiettivo della Commissione Europea della Vision 0, che mira a azzerare entro il 2050 i decessi sulla strada, servono realizzare più step per mettere a punto infrastrutture pensanti e intelligenti, utilizzabili da veicoli in guida autonoma che attraverso la connessione tra veicoli e rete e interna ai veicoli possano contribuire a creare un’ecosistema non più dipendente dal fattore umano per aumentare la sicurezza grazie alla tecnologia”, ha spiegato Boiardi.