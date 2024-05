Futuro Direzione Nord, Maran: “Il turismo non deve mangiare la fascia media”

“La ministra del Turismo Daniela Santanchè dice che il turismo deve diventare la principale economia del Paese e io sto lavorando perché questo non avvenga a Milano e in questo territorio, perché qui ci sono altri dieci settori che sono molto più rilevanti per noi. Se il turismo si mangia la fascia media questo è un problema drammatico”. Lo spiega l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord a Milano dove ha parlato del tema degli affitti brevi che sta creando disagi in città.

Maran e il turismo di Milano

“E’ un tema che riguarda Milano ma tutte le città attrattive e in crescita – prosegue – e pensare che la soluzione possa essere inventata localmente, quando è un problema molto diffuso è complesso. Milano è diventata una città di successo dopo Expo, la città si è avviata a un percorso di grandissima crescita che penso si sia concluso il giorno del primo caso di Covid a Codogno”.

“Abbiamo attratto a Milano generazioni di cittadini e continuiamo a farlo, non solo per le università, abbiamo 70mila studenti fuori sede ma serve una riflessione – conclude -, oggi dobbiamo passare dall’attrattività al tema della costruzione di prospettive. La citta ha bisogno di tutte le generazioni, non solo dei senior e dei giovani, serve una riflessione sistemica sulla città che vogliamo”.

Futuro Direzione Nord

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it