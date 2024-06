Petrosi (Rubrik): “Al fianco di Regione Lombardia per la cybersicurezza”

“Rubrik con la sua soluzione si è preoccupata di anticipare la deflagrazione degli attacchi cyber, analizzando i dati per trovare all’interno dei set potenziali malware che attualmente sono già presenti nelle infrastrutture dei clienti”. Così ha parlato Giampiero Petrosi, Regional VP Sales Engineering Southern Europe Rubrik, intervenuto alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Petrosi ha detto che Rubrik “vuole prevenire i possibili attacchi dando ai clienti la possibilità di partire da set di dati sicuri per identificare anomalie all’interno di dati che evolvono nel tempo”. Questo garantisce elementi di sicurezza in termini tanto di cyber recovery quando di cyber resilienza, e questo è fondamentale nel protocollo d’intesa con Regione Lombardia “che si attiva anche in caso di attacco”, ha aggiunto. “Possiamo affiancare Regione nel percorso di ritorno in produttività dopo un attacco e recuperare dati compromessi, aiutando anche gli enti a comunicare correttamente durante il processo lo stato dell’infrastruttura”, nota Petrosi.

“Cyber Security e data protection nell’ecosistema sanitario”: il panel a Salute Direzione Nord

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali sul fronte della gestione di una mole di dati riservati sempre più critica per la sicurezza dei cittadini e della loro privacy. Di questo si è parlato durante il panel “Cyber Security e data protection nell’ecosistema sanitario”, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nisticò.

Al panel, oltre a Petrosi hanno partecipato Giulio Gallera Presidente Commissione Speciale PNRR e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia; Andrea Bassi Cloud & Digital Transformation Manager ARIA Spa; Giovanni Pedranzini Presidente P.G.M.D. Consulting.