Mascolo a Fdn: “Rigenerazione urbana per lo sviluppo delle città del futuro”

Francesco Mascolo, Amministratore Delegato di MM ha partecipato al panel dedicato alla rigenerazione urbana e obiettivi sostenibili al centro della 20esima edizione di Futuro Direzione Nord tenutasi lunedì 26 giugno presso la Fondazione Stelline. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Al suo interno, il panel “Per una rigenerazione urbana sostenibile” ha parlato del futuro della città e dello sviluppo sostenibile del capoluogo lombardo.

Mascolo: “La rigenerazione urbana è lo sviluppo delle città del futuro”

L’ingegner Mascolo ha illustrato l’idea di sostenibilità ambientale e trasformazione urbana di MM. “La rigenerazione urbana sostenibile è lo sviluppo della città fatta in maniera sostenibile. Con utilizzo zero o utilizzo minimo del suolo. E con un focus sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio della città”.

Un concept che MM ha deciso di declinare con una serie di interventi di riqualificazione dello spazio urbano. “Depavaimentazione con possibilità di consentire il deflusso delle acque di pioggia, in modo da evitare fenomeni di danni da precipitazione o da cambiamento climatico“. “In generale – prosegue Mascolo – significa riappropriazione di spazi da parte della cittadinanza. In maniera tale da dare un’identità a singoli quartieri e consentire la partecipazione attiva di tutte le fasce sociali”.

Mascolo e i progetti di MM per una vera riappropriazione urbana

Mascolo è poi passato a elencare alcuni dei più interessanti progetti di MM. “Stiamo realizzando un progetto importante che parte da un concetto di urbanistica tattica. Si tratta della Cinque Piazze che ha come scopo quello di togliere degli spazi al cosiddetto utilizzo neutro, come ad esempio il parcheggio di automobili, in modo da restituirle ai cittadini attraverso la rifunzionalizzazione con arredo urbano dedicato. Tavoli da ping pong, panchine, fioriere, rimozione delle barriere architettoniche fanno sì che le persone possano tornare a incontrarsi in sicurezza.”

Progetti che hanno ricadute positive anche dal punto di vista economico. “Lontano dal flusso veicolistico i cittadini possono condividere esperienze, riuscendo a rivitalizzare la piazza con opportunità economiche, come nel caso di piccoli negozietti o di artigiani locali. Lo stiamo facendo in misura maggiore su progetti di demolizione e ricostruzione di interi complessi di edifici residenziali pubblici. Come quello di via Giaggioli, via Tofano e le case Barzoni. Che di qui al 2026 verranno impegnati in iniziative, in parte finanziate dal Pnrr, in parte da fondi comunali o regionali, tutte ispirate alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

Rigenerazione urbana a Fdn

All’incontro sulla rigenerazione urbana hanno preso parte: Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia; Francesco Vassallo, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano; Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Bruno Ceccarelli, Presidente Commissione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Yuri Santagostino, Presidente Gruppo CAP; Paolo Giarda, Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo.