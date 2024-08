In arrivo una linea di abbigliamento X Mas firmata Vannacci?

Generale, dietro la collina non c’è la morte crucca ed assassina ma un radioso futuro che chissà, potrebbe preludere anche ad un partito. Sul conto di Roberto Vannacci si è detto di tutto, ma l’ultimo rumor è che adesso il generale potrebbe darsi anche alla moda. Corre voce in ambienti vicini al militare eletto come indipendente all’Europarlamento (560.000 preferenze) nelle file della Lega che tutto sommato potrebbe anche nascere una linea d’abbigliamento X Mas, dedicata cioè al logo della Decima Mas, il raggruppamento del Regio Esercito che, negli anni della Repubblica di Salò, si rese protagonista dei peggiori rastrellamenti di partigiani in tutto il Settentrione.

Vannacci ha sempre detto di apprezzare a livello storico la Decima fino alla caduta del regime di Benito Mussolini, quindi quella delle pagine di ardimento e non quella della vergogna del principe golpista Junio Valerio Borghese e compagni (anzi, camerati), fatto sta che quella X è stata usata anche per strizzare l’occhio a qualche nostalgico. “Fate una bella Decima”, aveva detto in un contestatissimo video pre-elettorale… ed eccolo qua, il buon generale, che di Decime ne ha prese mezzo milione.

Dalle magliette antimeme alla linea d’abbigliamento

Dicono – chissà se è vero, attendiamo risposta – che l’idea della linea d’abbigliamento Vannacci style sia venuta al generale quando ha cominciato a farsi fare delle magliette personalizzate con il suo volto, divenuto a sua volta un meme nel tentativo dei partiti di sinistra, durante la campagna per l’Europarlamento, di colpire e danneggiare l’autore de “Il mondo al contrario” e “Il coraggio vince” nel quale ha esposto le sue idee controverse.

E allora? E allora magari una maglietta, una polo, qualcosa con la X Mas potrebbe essere un bel modo per fare tendenza, riconoscersi e contarsi. Come a Viterbo, il 19 e 20 settembre, quando l’associazione “Il mondo al contrario”, il movimento che si riconosce in Vannacci e nelle sue idee, si riunirà per una due giorni di discussioni. Che nasca o meno il partito del generale, è sicuro in ogni caso che ci arriverà ben vestito. Griffato: c’è da scommetterci una Decima parte dello stipendio.