Roberto Vannacci medita di fondare un proprio partito personale a destra di Lega e FdI? Per ora il generale smentisce…

A che gioco sta giocando Roberto Vannacci? Intervistato da Il Tempo, il generale europarlamentare della Lega smentisce i rumors che lo vedrebbero pronto a fondare un proprio nuovo partito. Che si collocherebbe a destra del Carroccio e di Fratelli d’Italia. “Dicano quello che vogliono, io me ne frego (così avranno modo di sparlare ancora di più dandomi del nostalgico) e continuo a lavorare per il bene dell’Italia, per il futuro dei nostri figli, per lo sviluppo e la prosperità della nostra Patria, perché un domani possiamo ancora essere fieri di essere Italiani e non fluidi figli di un mondo che non riconosco – risponde Vannacci alle ricostruzioni giornalistiche di questi giorni – Il mio posto ora è nella Lega. Il 10 agosto sarò a Pontida e vi sarò anche il 6 ottobre per la grande ricorrenza“. Ovvero il tradizionale raduno.

A Viterbo la presentazione di “Noi con Vannacci”

Resta il fatto che, accanto agli impegni con la Lega, nell’agenda di Vannacci c’è anche il 19 e 20 settembre la prima “festa nazionale” del suo movimento a Viterbo. E pochi giorni fa il generale ha annunciato l’intenzione di trasformare il suo comitato culturale strutturandolo in una vera e propria realtà politica. Attivismo che starebbe creando qualche fibrillazione nella Lega. Dove già l’azzardo di Salvini (poi ripagato dal grande traino fornito da Vannacci alle Europee) non era stato unanimemente apprezzato. Per usare un eufemismo. Il timore è che il generale stia lavorando ad un sorpasso a destra. “Cannibalizzando” parti di Lega e FdI. Anche nel lessico: la kermesse viterbese si chiamerà “Noi con Vannacci”, sulla falsariga dello slogan “Noi con Salvini”. Forza Nuova (che ha già proposto a Vannacci di candidarsi in Liguria) e gli altri movimenti della destra radicale italiana stanno alla finestra.