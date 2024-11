Usa 2024: segui la diretta. Harris e Trump, sfida all’ultimo voto

Perché leggere questo articolo? Usa 2024: segui la diretta di True della corsa alla Casa Bianca. Lo spoglio in tempo reale, i retroscena e i commenti a caldo di un voto che potrebbe cambiare gli scenari non solo degli Stati Uniti.

Il grande giorno è arrivato. Tra qualche ora – anche se alcuni dicono che potrebbero volerci giorni – scopriremo chi avrà vinto la corsa per la Casa Bianca. Tra Kamala Harris e Donald Trump si profila una sfida all’ultimo voto. Così almeno dicono i sondaggi. Sarà una lunga notte elettorale, con la conta che si protrarrà quasi certamente alla giornata di domani. Se avrete il piacere, potrete seguire insieme a noi lo spoglio, oltre a retroscena, interviste e commenti a caldo.

+++ America 2024: lo spoglio +++

00:01 – La metà degli americani ha già votato. Sono già oltre 78 milioni gli elettori che hanno espresso il loro voto anticipato nelle elezioni americane, quasi la metà di quelli che votarono complessivamente all’election day nel 2020 (158 milioni). E’ il dato della Election Lab at the University of Florida.

00:00 – Un giudice della Pennsylvania ha stabilito che la lotteria degli elettori repubblicani di 1 milione di dollari organizzata da Elon Musk può continuare.