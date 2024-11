Elezioni Usa 2024, la Gen Z su TikTok: “Annulliamo il voto (per Trump)”

Alla vigilia delle elezioni Usa 2024, un nuovo trend TikTok ha preso piede tra i giovani elettori, in particolare tra le donne appartenenti alla Generazione Z. In questi ultimi giorni, infatti, alcune utenti stanno pubblicando video ironici in cui scherzano sulla possibilità di “cancellare” i voti pro-Trump dei propri familiari, dichiarando a loro volta il proprio sostegno alle urne alla candidata democratica Kamala Harris. Una tendenza che vuole essere sia una protesta simbolica sia una satira politica, specchio delle differenze ideologiche tra genitori e figli.

“Annullerò il tuo voto (per Trump)”

Come raccontano varie testate straniere, da The Independent a NBC News, i video seguono tutti un formato simile: le creator si mostrano mentre sventolano la loro scheda elettorale, pronte a “bilanciare” il voto dei loro familiari attraverso il proprio voto. Uno degli esempi più condiviso è quello di Jeanne Renee, una giovane dell’Arizona, che cammina per casa sua, accennando a un ballo al ritmo della canzone “We both reached for the gun” tratta dal musical Chicago. Sopra il video appare la scritta: “Sto andando a cancellare il voto di mio padre per TFG (ovvero the former guy, l’ex ragazzo, ndr)”, con un simbolo blu per rappresentare il Partito Democratico.

E’ poi diventata virale una clip modificata di Taylor Swift, che, indossando occhiali da sole e tenendo un gatto in braccio, entra in un seggio elettorale per “cancellare il voto di suo padre”. Con un testo scherzoso e l’immancabile emoji blu, questo video incarna il mix di ironia e determinazione che caratterizza la campagna della Generazione Z su TikTok.

Una forma di attivismo simbolico

Questi video ironici mettono in realtà in evidenza tensioni sociali e politiche reali e profonde, rendendo visibili le divisioni generazionali all’interno delle famiglie. Come ha spiegato una creator di nome Jess, per molti giovani, soprattuto per molte ragazze, il trend TikTok di cancellare il voto è un modo di rispondere all’apparente tradimento dei familiari che, secondo loro, votano contro i diritti e le libertà di donne e minoranze. “Questi uomini che ci hanno cresciuto… stanno votando per mettere a tacere la nostra voce, diminuire i nostri diritti e contrastare le nostre scelte. Noi votiamo per noi stessi e loro votano contro di noi”.

Un atto di consapevolezza politica, quindi, in un contesto in cui le elezioni si fanno sempre più polarizzate, attraverso il quale la Gen Z esprime un desiderio di indipendenza e di affermazione dei propri valori, spesso in opposizione a quelli dei loro genitori. Su TikTok i giovani e le giovani elettrici confermano di aver trovato il luogo ideale per esprimersi, oltre che per informarsi: una piattaforma dal linguaggio accessibile, in cui sottolineare le preoccupazioni per il futuro.