Gli italiani alle elezioni Usa voterebbero Trump. Il sondaggio

Perché leggere questo articolo? Un sondaggio Swg per La7 ha sondato le preferenze dei nostri connazionali per le Presidenziali americane. Agli italiani di fatto non piace nessuno dei due, ma “turandosi il naso” farebbero vincere Trump. Biden è in picchiata.

Trump o Biden? “Nessuno dei due”. Questa è la risposta più convinta dei nostri connazionali in un recente sondaggio realizzato da Swg per La7. Se, però, proprio proprio devono scegliere uno dei due candidati alla Casa Bianca, a sorpresa, gli italiani farebbero vincere Trump. Sugli umori degli italiani nella corsa alla Casa Bianca potrebbe aver inciso anche il fallito attentato a Trump, che viene premiato. A pesare, però, è soprattutto il disastro di Joe Biden, che registra il precipitare del proprio consenso tra i nostri connazionali.

“Nessuno dei due”, ma dovendo proprio gli italiani scelgono Trump

Biden o Trump, chi vorrebbero gli italiani come prossimo presidente degli Stati Uniti? Questa è la domanda della rilevazione che Swg, per conto di La7, ha condotto nel weekend. I due candidati alla Casa Bianca non sembrano entusiasmare i nostri connazionali. “Nessuno dei due” è di gran lunga l’opzione più selezionata: la scelgono il 61 per cento degli intervistati.

Tolta la massa degli astenuti – in Italia è già il primo partito, mentre in America l’affluenza nel 2020 è stata sopra il 60 per cento – arriva la rilevazione sorprendente. Ai due candidati alla Casa Bianca restano le briciole, ma “turandosi il naso” gli italiani preferiscono Trump. Il tycoon è davanti al candidato democratico di ben 9 punti percentuali. Gli italiani incoronano Trump: 24 a 15 su Biden.

Biden in picchiata

A decidere la contesa non è tanto l’exploit di Trump – al quale lo scampato attentato potrebbe portare un ulteriore tesoretto elettorale – quanto la debacle di Joe Biden. Il presidente in carica precipita nelle rilevazioni. Colpisce l’indicatore secondo cui solamente il 24 per cento degli elettori di centrosinistra dichiara che voterebbe Biden a novembre.

Dalla rilevazione Swg emerge quanto sia scesa la fiducia nei confronti del presidente Joe Biden negli ultimi mesi, anche a seguito della performance deludente del dibattito presidenziale trasmesso dalla Cnn. Se a ottobre 2020 la metà degli intervistati dichiarava “molta fiducia”, a luglio 2024 la quota è ridotta a un misero 16%. Alla domanda su cosa dovrebbe fare Biden, 3 elettori su 4 dichiarano che dovrebbe ritirarsi dalla corsa (il 70 per cento).

Trump non esalta ma gli italiani lo preferiscono

L’indicatore sulla fiducia del candidato repubblicano nel corso degli anni è rimasto pressoché identico tra i nostri connazionali. Gli italiani nutrono di fatto la stessa considerazione di Trump che avevano nel 2020. La fiducia rimane basse, ma leggermente in aumento: era al 20 per cento quattro anni fa, ora si attesta al 22. Una situazione diametralmente opposto di quella dello sfidante Biden. Per sua fortuna a novembre non voteranno i nostri connazionali, anche se in America ci sono quasi 20 milioni di cittadini con origini italiane.