Nasce Italiaonline Sales Company

Il Presidente Onsi Sawiris e il CEO Roberto Giacchi annunciano la nascita di Italiaonline Sales Company, la nuova realtà commerciale del Gruppo Italiaonline.

Italianonline Sales Company

La nuova società, controllata al 100% da Italiaonline, è stata ufficializzata oggi durante la convention annuale delle reti di vendita del Gruppo; ed è frutto di un più ampio percorso di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale del Gruppo. Italiaonline Sales Company, infatti, consolida in un’unica società tutte le web agency del gruppo presenti nelle diverse regioni italiane ed è organizzata, oltre che per la vendita dell’ampia gamma di soluzioni digitali Italiaonline per le imprese, anche per la commercializzazione di prodotti e servizi digitali di altre aziende leader, sfruttando le importanti partnership che abbiamo all’attivo, quali, tra le più importanti, Apple, Google e Meta.

Italiaonline Sales Company può contare su oltre 900 risorse, caratterizzate da profonde competenze digitali e nell’assistenza ai clienti. Amministratore Delegato della Sales Company è Giorgio Spina, nuovo ingresso nel Gruppo.

Il commento di Onsi Sawiris, Presidente di Italiaonline

“Come azionista, sono davvero felice di salutare la nascita della nuova società del Gruppo, fondamentale per essere sempre più protagonisti del mercato digital italiano”, ha dichiarato Onsi Sawiris, Presidente di Italiaonline. “Da sempre credo nell’Italia, nel digitale e in Italiaonline: continueremo a fare quanto necessario perché l’azienda abbia il successo che merita, forte dei suoi prodotti, del suo management e delle persone che la compongono.”

Il nuovo progetto secondo Roberto Giacchi

“Con la nascita di Italiaonline Sales Company diamo sempre più valore alla nostra presenza capillare sul territorio. Grazie a un’unica società a vocazione commerciale che consoliderà la nostra rete vendita, ampia quanto preparata sul digitale” – ha aggiunto Roberto Giacchi, CEO del gruppo. “La nuova società ci permetterà una maggiore flessibilità commerciale, per rispondere in maniera ancora più rapida alle esigenze e ai bisogni dei nostri clienti. Italiaonline Sales Company è quindi l’inizio di un nuovo cammino in grado di renderci sempre più protagonisti del digitale italiano. In particolare a favore del settore delle Piccole e Medie Imprese”.