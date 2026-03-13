Hub digitale a Settimo Milanese: Vaultica investe 100 milioni nel nuovo Data Center MIL03

Vaultica Data Centers (“Vaultica”), il nuovo leader nei servizi di colocation per le imprese, ha celebrato ieri la posa della prima pietra del nuovo Data Center MIL03, un investimento di 100 milioni di euro, che sorgerà nel Comune di Settimo Milanese, nell’area metropolitana di Milano.

La cerimonia segna l’avvio ufficiale dei lavori di un’infrastruttura progettata per rispondere alla crescente domanda di capacità computazionale e servizi cloud, alimentata dalla trasformazione digitale delle imprese, dalla diffusione dell’intelligenza artificiale e dalla crescita dei volumi di dati prodotti e analizzati ogni giorno. In questo scenario, i data center rappresentano un elemento sempre più strategico per garantire continuità operativa, sicurezza delle informazioni e competitività ai sistemi economici locali e nazionali.

La realizzazione del sito MIL03 si inserisce in un contesto di forte espansione del mercato dei data center: negli ultimi anni la richiesta di infrastrutture digitali è cresciuta rapidamente, spinta da cloud computing, intelligenza artificiale, servizi digitali e applicazioni data intensive.

In questo contesto, l’area metropolitana di Milano si sta affermando come uno dei principali hub digitali europei, attirando un numero crescente di operatori cloud, hyperscaler e aziende tecnologiche. Grazie alla sua posizione strategica, MIL03 contribuirà a rafforzare questo ecosistema tecnologico in evoluzione.

Il nuovo sito Vaultica è progettato per rispondere a queste esigenze attraverso un’infrastruttura flessibile e scalabile. Il data center sarà sviluppato per supportare rack con carichi medi di 10 kW e picchi fino a 40 kW, una configurazione pensata per gestire applicazioni ad alta potenza di calcolo, richieste dalle piattaforme cloud e dai carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Inoltre, l’infrastruttura sarà progettata secondo gli standard ANSI/TIA Tier III, con alcuni elementi allineati alle best practice del Tier IV, assicurando elevati livelli di resilienza, sicurezza e continuità operativa.

Oltre al data center, il progetto comprende anche la realizzazione di un edificio dedicato agli uffici. L’intera struttura sarà sviluppata con particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici, con un percorso orientato alla certificazione LEED, uno dei principali standard internazionali per la sostenibilità degli edifici.

In questo quadro si colloca anche la scelta di definire volumi e altezze inferiori rispetto a quanto consentito dal vigente assetto urbanistico di Settimo Milanese, con l’obiettivo di ridurre l’impatto visivo e migliorare l’inserimento nel contesto circostante.

Rizkalla (Vaultica): “Per un ecosistema digitale sempre più solido al supporto di imprese e istituzioni”

“La posa della prima pietra del data center MIL03 rappresenta un momento importante per Vaultica,” ha dichiarato Sherif Rizkalla CEO di Vaultica. “La crescente digitalizzazione dell’economia richiede infrastrutture resilienti, sicure ed efficienti e con questo progetto vogliamo contribuire allo sviluppo di un ecosistema digitale sempre più solido, supportando imprese e istituzioni nella gestione dei dati e nell’adozione delle tecnologie più avanzate. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per realizzare un’infrastruttura capace di integrarsi in modo armonioso con il territorio”.

Con l’avvio del progetto, Vaultica conferma il proprio impegno nello sviluppo di infrastrutture digitali di nuova generazione in Europa, contribuendo a sostenere la crescita dell’economia dei dati e la transizione verso un sistema produttivo sempre più digitale e connesso.