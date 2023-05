Gibelli (Fnm) a Salute Direzione Nord: “Una mobilità attenta ai bisogni delle persone”

Se a livello nazionale si parla spesso di Mas, mobilità per servizi, Fnm sta sviluppando un sistema Mac, mobilità per comunità. Ne ha parlato il presidente Andrea Gibelli, tra i protagonisti dell’incontro ‘Salute in movimento. Ipotesi di lavoro – Trasporti, ambiente e l’approccio One Health’ nell’ambito della 19esima edizione di Salute Direzione Nord svoltasi il 19 maggio all’interno della rassegna Direzione Nord, nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. Promossa da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Il sistema Mac: mobilità per la comunità

“Il sistema Mac, mobilità per comunità, sposta l’attenzione dai servizi ai bisogni delle persone”, ha spiegato Gibelli. Un sistema che può mostrare la sua efficacia in particolare con i grandi eventi. Fondamentale è rispondere al bisogno di mobilità per l’ultimo miglio. In questa direzione va l’acquisizione da parte di Fnm della start up “Bus for fun”, che aveva mostrato la propria efficacia in occasione del concerto-evento di Vasco Rossi del 2017: allora furono 65mila le persone che utilizzarono questo servizio per raggiungere la location. “I grandi eventi sportivi sono uno stress test – ha concluso Gibelli – su come gestire la mobilità da posizioni ed aree che hanno normalmente bassa ricettività ma conoscono momenti in cui divengono meta per centinaia di migliaia di persone. La sfida è organizzare questo flusso e ci stiamo riuscendo”.