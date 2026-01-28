Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Mido racconta l’evoluzione dell’eyewear come eccellenza del Made in Italy”

Dal 31 gennaio al 2 febbraio a Fiera Milano torna MIDO, la rassegna internazionale dell’occhialeria. Il presidente di Fondazione Fiera Milano: “Qui si interpreta l’evoluzione globale del settore”

Dal 31 gennaio al 2 febbraio Fiera Milano ospiterà Mido, la rassegna internazionale dedicata all’occhialeria che ogni anno richiama operatori, designer e aziende da tutto il mondo. Un appuntamento che, secondo la Fondazione Fiera Milano, va ben oltre la dimensione fieristica tradizionale e si conferma come osservatorio privilegiato sui cambiamenti di uno dei comparti più dinamici del Made in Italy.

“Mido va oltre la dimensione fieristica e si conferma come il luogo in cui si osserva e si interpreta l’evoluzione dell’eyewear a livello globale, mettendo in relazione operatori, competenze e visioni provenienti da tutto il mondo”, sottolinea Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera Milano.

Negli ultimi anni l’occhiale ha vissuto una trasformazione profonda. Non più soltanto accessorio funzionale o elemento estetico, ma piattaforma tecnologica in cui convergono ricerca scientifica, sviluppo dell’intelligenza artificiale, nuovi materiali e una crescente attenzione alla sostenibilità. “Da accessorio funzionale ed estetico è diventato una vera e propria piattaforma tecnologica, capace di integrare ricerca scientifica, sviluppo dell’intelligenza artificiale, nuovi materiali e attenzione alla sostenibilità”, osserva ancora Bozzetti, evidenziando come questa evoluzione rappresenti la forza industriale di un comparto simbolo del Made in Italy.

In questo scenario, Mido si propone come vetrina avanzata delle trasformazioni in atto e come strumento di lettura dei mercati e delle tendenze che stanno ridisegnando il settore eyewear a livello internazionale. “Mido mette in vetrina queste trasformazioni, offrendo una fotografia avanzata dei mercati e delle tendenze che stanno ridisegnando il settore”, aggiunge il presidente della Fondazione Fiera Milano.

Sostenere la manifestazione, secondo Bozzetti, significa sostenere una filiera strategica per il sistema Paese, capace di tenere insieme artigianalità, alta tecnologia, tradizione, estetica e scienza. Un ruolo nel quale l’Italia continua a essere protagonista: “L’Italia, con oltre 300 produttori di altissima fascia, continua a giocare un ruolo centrale in questo percorso, dimostrando come stile, eleganza e capacità di innovare possano tradursi in competitività sui mercati internazionali”.