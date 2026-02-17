Ci vuole un pazzo per cambiare la cultura milanese: finalmente qualcuno ci prova

Finalmente. Ieri mattina sono stato in Fondazione Fiera, dove il presidente Giovanni Bozzetti ci ha fatto firmare (io in qualità di presidente della Fondazione Stelline) un atto di indirizzo davvero importante. Anzi, non solo un atto di indirizzo, ma un vero e proprio impegno: realizzare una piattaforma per mettere in un unico luogo, accessibile ai visitatori delle fiere ma potenzialmente a tutti – turisti e cittadini – il programma culturale complessivo di Milano. Pare una cosa ovvia: invece di andare in giro a spulciare programma per programma, per cercare i migliori spettacoli o performance o mostre o quant’altro a Milano, un grande database per evitare peraltro di “pestarsi i piedi”.

Talmente ovvia, come cosa, che però non è mai stata fatta. Un po’ perché è oggettivamente difficile, in una città con la produzione culturale di Milano, un po’ perché solo un pazzo come Bozzetti si metterebbe a cercare di mettere d’accordo Fondazioni, associazioni, teatri, orchestre che sono davvero poco votate al gioco di squadra. Eppure, solo i pazzi cambiano davvero le cose. Chissà se con questa firma le cose cambieranno. Io, per parte mia, ci credo. Altrimenti non ci avrei messo il mio nome, sotto.