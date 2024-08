Gli dei alle sei, il ladro “colto” a leggere un libro è il giallo dell’estate

Perché leggere questo articolo? Galetto fu il libro. Un labro entra in un appartamento ma si distrae leggendo “Gli dei alle sei”. Arrestato, ma il libro balza nelle vendite.

Un ladro e un libro: il giallo dell’estate. Peccato che “Gli dei alle sei” sia un semplice saggio di epica. Ha dell’incredibile la vicenda accaduta in una palazzina di Roma in settimana. Entra in un appartamento in zona Prati per rubare – anche se il diretto interessato sostiene un’altra versione – dopo aver visto il libro nella stanza del proprietario, si è seduto sul letto per leggere ed è stato scoperto. Ancor più dell’incredibile ha il fatto che il volume in questione, Gli dei alle sei (di Giovanni Nucci, Bompiani) è balzato in cima alle vendite. Un caso di cronaca e di mercato.

Gli dei alle sei, il giallo dell’estate

A interrompere il furto la lettura de “Gli dèi alle sei. L’Iliade all’ora dell’aperitivo”. Il libro è scritto da Giovanni Nucci, autore per ragazzi e studioso di miti greci da oltre vent’anni. Per Bompiani ha riletto l’Iliade di Omero. Lo ha fatto dal punto di vista delle divinità, vere protagoniste del racconto attraverso cui provare a comprendere la nostra attualità.

Così Gli dei alle sei affronta le tematiche della pandemia, della guerra e della crisi climatica. Un saggio abbastanza accessibile e che sottolinea l’attualità del poema omerico. L’Iliade inizia con una pandemia e prosegue con una guerra devastante. Gli dei alle sei riprende i topos omerici, rendendoli attuali. Parla dell’arroganza delle classi politiche, lo sfruttamento delle risorse, la dissipazione dell’infanzia, la crisi del patriarcato e la condizione femminile, l’identità sessuale, l’incompatibilità tra il vecchio potere e le nuove generazioni.

Il balzo nelle vendite del libro

Un saggio godibile e d’attualità, ma fino ad oggi rimasto pressoché sconosciuto al grande pubblico. Il libro era uscito nel 2023, senza lasciare particolare traccia di sé nella lista dei desideri degli italiani. Nell’anno del caso editoriale de Il mondo al contrario di Vannacci e della morte di Michela Murgia, Gli dei alle sei non aveva avuto particolare successo editoriale.

Ecco, però, che l’incredibile caso di cronaca nella palazzina a Prati ha reso Gli dei alle sei un caso editoriale. Il libro è finalmente entrato nella classifica dei libri più venduti di Amazon. Il ladro “colto” (anche in fragranza di reato) ha permesso a Giovanni Nucci di comparire tra i dieci bestseller di Amazon. Anche sulle ricerche di Google, Gli dei alle sei, registra un picco anomalo rispetto agli ultimi sei mesi.

Gli dei alle sei, la versione del ladro e dell’autore

Anche l’autore del libro, Giovanni Nucci, si dice sbalordito del caso editoriale scaturito dalla vicenda di cronaca. “Ma è fantastico” ha esclama al telefono, intervistato da Il Messaggero. “Anzitutto vorrei trovare la persona colta in flagrante e regalargli il volume, perché sarà stato arrestato a metà lettura, vorrei che riuscisse a finirlo” ha dichiarato Nucci. Nella sua versione dei fatti, il ladro ha chiarito davanti al giudice: “Non volevo rubare. Ero entrato nel palazzo salendo su un balcone al primo piano per andare a trovare una persona che conoscevo. Mentre salivo sulla scala condominiale sono caduto e mi sono fatto male al piede. Per riprendermi dalla caduta, mi sono seduto in una terrazza dove c’erano delle sedie”. Niente male. D’altronde, ricorda l’autore, “il dio che protegge i ladri, Ermes, è il mio preferito. È anche il dio della letteratura“.