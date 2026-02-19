Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Impianto del ghiaccio, al lavoro per trasformare l’entusiasmo olimpico in un’eredità concreta”

“Le Olimpiadi hanno riacceso una passione autentica per gli sport del ghiaccio e generato un entusiasmo straordinario in città e nel Paese. È un’energia che non può disperdersi. Per questo Fondazione Fiera Milano ha deciso di raccogliere le numerose sollecitazioni arrivate da istituzioni, federazioni sportive, atleti, appassionati e cittadini e – come già avvenuto in passato durante la pandemia con l’ospedale in Fiera e poi con le venue olimpiche – di rispondere positivamente mettendo a disposizione uno spazio all’interno del quartiere espositivo di fieramilano per la realizzazione di un impianto temporaneo per gli sport su ghiaccio. Parallelamente, sta lavorando per individuare una soluzione definitiva affinché Milano possa dotarsi di un impianto permanente”: lo ha annunciato il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.

Per l’impianto temporaneo previsto a fieramilano Rho, stiamo lavorando con Fiera Milano Spa alle necessarie verifiche per assicurare la piena compatibilità della struttura con lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche. Nel frattempo, è già in corso uno studio di fattibilità per valutare le diverse opzioni in vista di una soluzione definitiva, che potrà essere individuata nella stessa area, oppure in un’altra zona idonea del territorio.

L’impianto temporaneo del ghiaccio, insieme al Live Dome che sorgerà negli spazi che ospitano le competizioni di speed skating dei giochi olimpici invernali, rappresenta l’eredità che Fondazione Fiera Milano intende contribuire a lasciare al territorio. Così come le fiere mettono in mostra il talento delle imprese e del Made in Italy, vogliamo che questa struttura diventi uno spazio in cui far crescere il talento sportivo, investendo nei giovani di oggi che domani potranno rappresentare il nostro Paese nelle grandi competizioni internazionali. Milano non può celebrare medaglie straordinarie e non offrire ai giovani un luogo dove sognare di conquistarne altre».