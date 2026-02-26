Al pm Storari non viene da ridere

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

E così, dopo Glovo, anche Deliveroo. E prima di Deliveroo, già nel 2021, Uber Italia. E’ una costante, sono società costruite esattamente allo stesso modo. Peraltro, neppure originali. Fanno tutte la stessa cosa, e tutte pretendono di qualificare i lavoratori come “autonomi”. Come se portare in giro le consegne fosse un lavoretto da studenti, per pagarsi una birra una volta ogni tanto. Io ne scrissi anni fa, proprio all’indomani della pandemia, in un libro su Milano. E ora come allora sono convinto che queste società di consegna non abbiano inventato niente.

Basta andare indietro agli anni 90 e 2000, ai tempi del telemarketing e dei call center. Stessa cosa, stesso modello, stessa schiavitù. Ora come allora ci pensarono i giudici, bastonando duramente, un giorno sì e l’altro appresso pure. Bastonarono perché la politica non faceva niente. Bastonarono perché pagare un lavoratore 3 euro l’ora è semplicemente incostituzionale. Lavoratori che, anche loro, sono tutti uguali: immigrati, fragili, deboli, disposti a tutto. Anche a truccare le bici, beccandosi multe di migliaia di euro, causando incidenti, ferendosi e ferendo gli altri negli scontri con le auto, le moto e i pedoni, pur di guadagnare, a fine giornata 10, 20 euro in più.

I metodi di Storari possono non piacere, ma la politica che fa?

Sì, c’è da capire se questo metodo del pm Paolo Storari sia legittimo, in un Paese come il nostro nel quale le leggi non dovrebbe farle la Procura. Sì, io storco il naso. No, non mi piace affatto. Intanto che storco il naso e che mi dispiaccio, però, il parlamento potrebbe anche iniziare a legiferare in merito. A intervenire, come fece – in colpevolissimo ritardo – con i call center. In ritardo allora, ed erano tutti ragazzi italiani. In ritardissimo oggi, perché sono tutti stranieri che non votano. Alla sinistra prima e alla destra oggi semplicemente questo argomento non interessa salvo per qualche dichiarazione sulla stampa. E invece dovrebbe interessare loro, e pure tanto: perché lasciare a un pm l’onere ma anche l’onore di una crociata è sempre un rischio. Il rischio di ritenere la politica tra l’inutile e il dannoso. Anche perché – e qui parlo da piccolo imprenditore – non si capisce perché possa essere consentito tutto questo a multinazionali dai volumi mostruosi quando alle pmi fanno le pulci anche sulle virgole.

Per capirci, Deliveroo è stata acquisita qualche mese fa da Doordash, per oltre 4 miliardi di euro. E sapete che cosa ha fatto Doordash dopo averla acquisita? Ha scritto un messaggio pubblico di cui riporto un estratto: “Per i rider: ci impegniamo a proteggere la flessibilità che rende questo lavoro unico. Allo stesso tempo, siamo entusiasti di investire in miglioramenti quali una mappatura più accurata e nuove forme di assistenza e protezione per rendere le consegne più facili, sicure e protette”. Ci impegniamo a proteggere la flessibilità e darvi mappe più precise. Pare una barzelletta, ma evidentemente a Storari non è venuto da ridere. Non posso dargli torto.

