Il lusso di Dubai minaccia Milano

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

C’è una domanda che mi tormenta da un po’. Ma dove finiranno tutti i ricconi di Dubai? Quelli che si erano trasferiti a Dubai per la tranquillità, la tassazione, l’environment positivo per gli affari eccetera? Molti torneranno negli Emirati quando tutto sarà finito, beninteso. Ma altri, invece, no. Altri si trasferiranno in altri luoghi ritenuti appetibili. Per qualità della vita, per vocazione internazionale. Secondo alcuni osservatori, Milano potrebbe essere uno di questi luoghi. Una delle città obiettivo della ricchezza globale, come già lo è stata per anni. Una parte del problema dell’insostenibile costo della vita meneghino è legata anche a questo, specialmente a livello immobiliare.

Qualcuno si sta ponendo questo problema? Perché se davvero arriveranno i ricchi da Dubai – e basta parlare con qualche agenzia immobiliare specializzata nel lusso per averne la conferma – Milano vedrà aggravarsi i propri problemi. Intendiamoci: ci saranno anche opportunità, perché la ricchezza chiama ricchezza. Ma ad oggi si andrebbe ad aggravare una situazione già insostenibile. Forse sarebbe opportuno farci una riflessione. Prima che sia troppo tardi.

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