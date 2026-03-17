Il tricolore accende Fondazione Fiera Milano: un omaggio alle radici nazionali

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, la Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, si è accesa con il tricolore bianco, rosso e verde. Un atto allegorico con cui l’ente commemora la nascita dello Stato italiano, incentivando in tal modo i fondamenti che rappresentano la base della coscienza nazionale e di una proficua interazione civile.

“Rischiarare la nostra sede è un’azione elementare, ma comunica la ferma intenzione di diffondere i valori di unione e identità patriottica, che da sempre guidano l’operato della Fondazione a beneficio della comunità e del comprensorio”, afferma Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.