La bici di Di Maio e il camion che sta per colpirci

Ma poi non ne serbi ricordo. Il problema è quando stai tornando a piedi con la bici e vedi un autotreno che ti sta per centrare in pieno, e non ti sposti perché frigni sulla bicicletta rotta.

A me die die di quel che resta delfrega poco o nulla. E’ come la lavastoviglie che si guasta:E’ come quando fori in bici e devi tornare a piedi. Te lo scordi dopo 12 ore. Ecco, per l’Italia è la stessa roba. Finché stai tornando a piedi, o lavando i piatti a mano, ti rompi.

In inverno si andrà al razionamento. La cosa pare abbastanza certa, almeno stando ai dati., e quindi le materie prime – non solo il gas, ma anche il legno – rimarranno a un prezzo stellare per un periodo lungo.

Le aziende già scaricano, ma lo faranno ancora di più, sui cittadini che dovranno comprare prodotti a un prezzo allucinante. Benzina più vicina ai due euro e mezzo che ai due. Tassi in rialzo uguale mutui in rialzo uguale scoppio della bolla immobiliare: avete investito a caro prezzo nel mattone? Cavoli vostri, cioè nostri, di tutto il sistema Italia. Tassi in rialzo uguale borse in calo uguale scoppio della bolla del digitale: avete investito in startup e bitcoin? Cavoli vostri, cioè nostri, di tutto il sistema Italia.

Tassi in rialzo uguale il nostro debito in rialzo uguale nuove politiche di austerità in arrivo, dopo che ci avete fracassato per due anni con il PNRR, che peraltro non si riesce neanche a mettere a terra.