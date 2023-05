L’importanza di scegliersi le battaglie giuste

Vietato dire che è benaltrismo. A forza di fare battaglie idiote non passa neanche per la testa di fare quelle giuste

Sceglietevi le battaglie giuste. Davvero. Chissenefrega di Fabio Fazio. Ha guadagnato milioni, e intrattenuto in modo educato milioni di persone, ha fatto guadagnare la sua azienda. E’ una bella storia, ed è finita. Ci sono esseri umani che per reati lievi passano notti, settimane, mesi in celle di San Vittore indecenti per la Bolivia, figurarsi per la civilissima Milano.

Chissenefrega di Luciana Littizzetto. Mi ha fatto ridere, ha detto sempre quel che pensava

Chissenefrega di Luciana Littizzetto. Mi ha fatto ridere, ha detto sempre quel che pensava, che a volte coincideva con il mio pensiero, a volte no. Ha guadagnato bene, ha fatto del bene alla sua azienda. Nel 2022 ogni giorno che Dio ha mandato in terra ci sono state due morti sul lavoro, persone che cercavano di sfamare la loro famiglia.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Chissenefrega del cagnolino che non ha ricevuto la benedizione dal Papa

Chissenefrega del cagnolino che non ha ricevuto la benedizione dal Papa. Ho anche io un cagnolino, che vive tranquillamente senza sapere dell’esistenza di un Papa. Nel 2021 il reddito medio dei lavoratori, dunque maschi, è stato del 26 per cento superiore a quello delle lavoratrici. E se questa notizia non fosse di per sè un bel problema, possiamo anche dire che i dipendenti pubblici guadagnano in media un terzo in più dei dipendenti privati: il che non è esattamente una buona notizia per l’economia di questo Paese, che fino a caso contrario la fa l’industria privata e non il settore pubblico.

Chissenefrega della famiglia di Michela Murgia, e pure della sua malattia

Chissenefrega della famiglia di Michela Murgia, e pure della sua malattia. Intendiamoci: massimo rispetto per il suo travaglio umano, e per il suo dolore. In Italia i Livelli Essenziali di Assistenza sono raggiunti da solo una Regione del Sud (la Puglia), tutte le altre non riescono ad arrivarci. Tranne la Basilicata e la Sardegna tutte le altre sanità del sud sono quasi collassate (quelle del Molise e della Calabria sono addirittura commissariate).

Chissenefrega se il Milan va a parlare con gli ultras

Chissenefrega se il Milan va a parlare con gli ultras. Il campionato italiano fattura un quarto di quello inglese, e il declino della nostra Nazionale è evidente.

Chissenefrega se la Meloni è andata vestita di bianco da Bergoglio

Chissenefrega se la Meloni è andata vestita di bianco da Bergoglio. A marzo 2023 il debito pubblico ha toccato un nuovo record. Se proprio dovete combattere per qualcosa, almeno fate che sia importante, no?

PS. Vietato dire che è benaltrismo. A forza di fare battaglie idiote non passa neanche per la testa di fare quelle giuste.