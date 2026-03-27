Giallo nel cimitero di Villa d’Almè: trafugata la testa di Pamela Genini, salma profanata nella notte

L’orrore è emerso durante un normale controllo dei custodi nel cimitero di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo. La lastra di marmo della tomba di Pamela Genini era stata spostata e la bara sottostante forzata con inquietante precisione. Una volta aperto il feretro, è arrivata la conferma del cadavere decapitato: ignoti hanno trafugato la testa, lasciando intatto il resto del corpo in quello che appare come un terribile sfregio post-mortem. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire i rilievi della Scientifica e dei Carabinieri di Zogno, a caccia di tracce biologiche o impronte lasciate dai profanatori durante la profanazione della tomba.

Le indagini: un’azione pianificata contro la vittima

L’inchiesta della Procura di Bergamo esclude l’ipotesi di un semplice atto vandalico, poiché nessun oggetto di valore all’interno della sepoltura è stato toccato. Si batte con forza la pista di un’azione mirata, un gesto di violenza estrema compiuto contro la memoria della trentenne. Gli inquirenti stanno scavando nel passato della donna e nei contatti legati al suo assassino, l’ex compagno attualmente in carcere per l’omicidio di novembre, per capire se possa esserci un legame con un rituale occulto o un mandato esterno. Non si esclude che questo mistero a Villa d’Almè possa rappresentare un ultimo, terribile atto di “vendetta” postuma legato a dinamiche di violenza sulle donne.

Comunità sotto shock: il dolore raddoppiato della famiglia

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, già profondamente segnata dal femminicidio di Pamela Genini avvenuto pochi mesi fa. La famiglia, già provata dal lutto e dall’attesa del processo, si trova ora ad affrontare lo shock della salma profanata a Bergamo. Le autorità locali hanno espresso profondo sdegno per un atto di “barbarie senza precedenti”, sollevando interrogativi sulla sicurezza cimiteriale. Mentre proseguono le indagini scientifiche, gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare movimenti sospetti avvenuti nelle ore notturne, cercando risposte a questo inquietante caso di cronaca nera in Lombardia.