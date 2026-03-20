Bergamo, omicidio di Valentina Sarto: oggi l’autopsia, uno scavo nel passato della coppia

Proseguono senza sosta le indagini sul femminicidio di Valentina Sarto, la donna di 37 anni rinvenuta senza vita nella sua abitazione di via Pescaria a Bergamo. Nella giornata di oggi è prevista l’autopsia sul corpo della vittima; infatti, l’esame necroscopico dovrà stabilire con precisione l’orario del decesso e la natura delle ferite mortali. Il compagno della donna resta il principale sospettato ed è attualmente in stato di fermo. Tuttavia, il quadro probatorio necessita di ulteriori conferme tecniche per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.

Il movente e le testimonianze dei vicini

Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata della coppia. Secondo le prime indiscrezioni, tra i due vi sarebbero stati attriti recenti; infatti, alcuni vicini avrebbero riferito di liti frequenti nelle settimane precedenti al delitto. La Procura di Bergamo coordina i rilievi della Scientifica all’interno dell’appartamento, posto sotto sequestro. Tuttavia, non risultano denunce pregresse per maltrattamenti depositate dalla vittima presso le forze dell’ordine.

I rilievi tecnici e l’attesa per l’interrogatorio

Oltre ai dati dell’autopsia, si attende l’esito dei rilievi sui dispositivi elettronici sequestrati. Infatti, i messaggi scambiati nelle ore precedenti al ritrovamento potrebbero chiarire il clima in cui è maturata la violenza. Il sospettato dovrà comparire davanti al GIP per l’udienza di convalida; tuttavia, finora l’uomo ha mantenuto una linea di stretto riserbo durante i primi colloqui con i Carabinieri.