Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo di Messina. Il corpo riportava numerose ferite da arma da taglio. La scoperta è stata fatta dalla figlia della vittima, che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre, si è recata presso l’appartamento. Alla vista della scena, la ragazza ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale.

Sull’episodio, gli investigatori della Squadra mobile hanno avviato immediatamente le indagini, concentrando l’attenzione su Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della donna. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe presentato a casa di Zinnanti con l’intento di parlarle e tentare una riconciliazione. I due erano separati da diversi mesi e, secondo le testimonianze raccolte, il rapporto era segnato da conflitti frequenti e continui allontanamenti seguiti da riavvicinamenti. Nel corso dell’incontro, la situazione sarebbe degenerata rapidamente. Dopo essere stato respinto, Bonfiglio avrebbe preso un coltello e colpito la ex compagna più volte, sferrando numerosi fendenti che non le hanno lasciato scampo.

La denuncia ritirata ed i precedenti di Bonfiglio

Durante le indagini, la polizia ha trovato il coltello vicino a un cassonetto poco distante dall’abitazione. Dai primi riscontri è inoltre emerso che circa un mese fa Bonfiglio avrebbe aggredito la signora Zinnanti, che in quell’occasione era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. La donna aveva sporto denuncia, successivamente ritirata.

Gli accertamenti hanno inoltre fatto luce su una situazione giudiziaria già segnata da criticità. Santino Bonfiglio era infatti stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona, misura dalla quale era stato liberato alcune settimane fa.

Dopo la confessione avvenuta in questura, l’ex compagno della vittima è stato trasferito in carcere.

Il proseguimento delle indagini

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e verificare eventuali altri episodi di violenza all’interno della relazione tra i due. La procura intende chiarire se vi siano state omissioni o situazioni di rischio che potevano essere prevenute, ma non è chiaro al momento se siano emersi elementi nuovi su questo fronte.

Il femminicidio di Daniela Zinnanti richiama ancora una volta l’attenzione sulle dinamiche di conflitto e violenza all’interno di relazioni interpersonali, e pone interrogativi sulle misure di prevenzione disponibili e su quelle effettivamente adottate. Al momento, la città resta scossa per quanto accaduto, in attesa che magistratura e forze dell’ordine facciano piena luce su questo tragico fatto di cronaca. Numeri e dettagli continuano a essere verifficati dagli investigatori.