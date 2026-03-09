Nella mattinata di lunedì 9 marzo un nuovo incidente ha coinvolto la rete dei tram milanesi. Questa volta è accaduto a Rozzano, alle porte di Milano, nei pressi del centro commerciale Fiordaliso. La carrozza centrale di un convoglio della linea 15 è uscita dai binari subito dopo aver lasciato una fermata, mentre viaggiava a velocità ridotta. Nessun ferito è stato segnalato in seguito all’episodio, dovuto anche alla bassa velocità con cui si stava muovendo la vettura.

Servizio interrotto e bus sostitutivi

L’incidente ha comportato l’interruzione del servizio sulla tratta, importante collegamento tra Rozzano ed il Duomo, costringendo i pendolari a utilizzare autobus sostitutivi predisposti dalle autorità. L’evento ha provocato rallentamenti alla mobilità nell’area sud della città, con inevitabili disagi per i passeggeri abituali della linea 15.

La dinamica dell’episodio e gli accertamenti in corso

Secondo le prime ricostruzioni, la seconda carrozza “è scivolata fuori dal binario, avvicinandosi pericolosamente ai binari della direzione opposta”. I tecnici di Atm sono subito intervenuti per effettuare i necessari accertamenti sulla dinamica esatta dell’uscita dai binari. Non è chiaro, al momento, quali siano le cause precise dell’incidente; rimangono aperte le verifiche sulla sede dei binari e sui sistemi di sicurezza.

Tre episodi in dieci giorni: cresce l’attenzione sulla sicurezza

L’uscita dai binari della linea 15 è il terzo episodio simile verificatosi nell’area milanese in meno di due settimane. Il caso più grave resta quello del 27 febbraio: un tram della linea 7 deragliò in viale Vittorio Veneto, causando due vittime e decine di feriti. Solo pochi giorni fa, nella serata di sabato scorso, un convoglio della linea 12 è uscito dai binari tra via Galvani e via Filzi, nei pressi della Stazione Centrale: in quel caso, il tram era senza passeggeri e non ci sono stati feriti.

Il dibattito sulla manutenzione della rete tranviaria

La sequenza ravvicinata di questi episodi “alimenta il dibattito sulla manutenzione dell’infrastruttura tranviaria milanese e sulla sicurezza dei mezzi in servizio”. Le autorità e i tecnici del trasporto pubblico stanno effettuando “verifiche per chiarire cosa abbia provocato l’uscita dai binari del convoglio e per valutare eventuali interventi necessari sulla linea”. L’obiettivo dichiarato è accertare rapidamente i motivi di questi ripetuti deragliamenti e mettere in atto tutte le misure richieste per garantire la sicurezza di passeggeri e personale.