Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita nella serata di lunedì mentre era impegnata in un posto di controllo su viale Benedetto Marini, a Campo di Mare, nella zona costiera di Marina di Cerveteri, a nord di Ladispoli. L’episodio si è verificato intorno alle 21. Secondo le prime ricostruzioni, la militare è stata travolta da una Fiat Panda condotta da una giovane donna di 22 anni.

Le condizioni della militare e i soccorsi

A seguito dell’impatto, la carabiniera (carabiniere scelto) è stata sbalzata sull’asfalto per diversi metri. Prontamente soccorsa dai colleghi e dagli operatori sanitari giunti sul posto, è stata elitrasportata con urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono risultate stabili e, secondo i medici, la donna non è in pericolo di vita. Il malore e lo shock subiti hanno richiesto comunque ricovero e osservazione ospedaliera.

La dinamica secondo le prime indagini

L’auto non si è fermata al posto di blocco predisposto dalle forze dell’ordine: la giovane alla guida ha investito la militare mentre quest’ultima stava regolando il traffico per il controllo. La dinamica del sinistro è ora oggetto di indagine da parte della Polizia Locale di Civitavecchia e dei militari dell’Arma, che sono intervenuti per i rilievi e gli accertamenti necessari.

La testimonianza della conducente: “Non l’ho vista, avevo il vetro appannato”

La giovane conducente italiana, la cui identità non è stata resa pubblica, ha fornito una versione dei fatti agli agenti: “Non l’ho vista, avevo il vetro appannato.” Questa sarebbe stata la principale giustificazione presentata agli inquirenti subito dopo il fatto. “Si sarebbe giustificata così la 22enne,” confermano le fonti. La ragazza, secondo le prime testimonianze, si è fermata immediatamente dopo l’incidente, agevolando i primi soccorsi e gli accertamenti delle autorità.

Le indagini in corso e le valutazioni degli inquirenti

La posizione della 22enne è attualmente al vaglio degli inquirenti per chiarire ogni profilo di responsabilità penale. Gli agenti sono al lavoro per determinare se il comportamento della conducente possa configurare delle ipotesi di volontarietà o colpa grave nella dinamica dell’incidente, oppure se quanto dichiarato trovi riscontro effettivo nelle condizioni del veicolo.

Il precedente e gli accertamenti

L’episodio segue di poche ore un altro grave incidente avvenuto a Roma, dove un’auto non si era fermata a un posto di blocco della polizia, invadendo la carreggiata opposta e provocando la morte di una famiglia di tre persone. Questi eventi riportano l’attenzione sulla sicurezza per il personale delle forze dell’ordine impegnato nei servizi di controllo stradale e sulle condizioni di visibilità e attenzione alla guida, specie nelle ore serali.

Al momento, la carabiniera investita si trova ancora in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione tra i medici. Proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare la fondatezza delle spiegazioni fornite dalla giovane conducente. “Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente” e accertare eventuali responsabilità. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire l’esatta sequenza e le cause del grave episodio di Marina di Cerveteri.