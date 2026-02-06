Milano, i tedofori delle Olimpiadi sotto il reparto di terapia intensiva del Niguarda

I tedofori di Milano Cortina 2026 hanno fatto tappa all’Ospedale Niguarda di Milano, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà in uno dei principali presìdi sanitari della Lombardia. I portatori della Fiamma Olimpica si sono fermati sotto le finestre del reparto di Terapia Intensiva, dove sono attualmente ricoverati i giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana. I pazienti hanno partecipato simbolicamente esponendo cartelloni realizzati appositamente per l’occasione dalle finestre del reparto. Presenti medici, infermieri e operatori sanitari e il Direttore Generale dell’ospedale Alberto Zoli.

“Un momento di particolare intensità emotiva – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nell’apprendere la notizia – carico di significato nel segno dei valori olimpici di solidarietà e speranza. Il gesto, semplice ma profondamente simbolico, ha unito idealmente i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 alla vicinanza concreta verso chi sta affrontando un difficile percorso di cura e recupero. Questa visita conferma l’impegno di Regione Lombardia nel valorizzare la dimensione umana e sociale dello sport e della sanità”.