Olimpiadi, la previsione di quel che avverrà da adesso in poi

Le Olimpiadi sono finite. Il bilancio è estremamente positivo, e c’è poco da dire su questo. Per leggere il commento dei commenti, quello rispetto al quale c’è poco o niente da aggiungere, consiglio Marco Castelnuovo oggi sul Corriere Milano. Le Olimpiadi sono finite ma non sono finite le polemiche sulle Olimpiadi. Visto che ci siamo già passati, ma abbiamo la memoria molto corta, val la pena provare a ipotizzare quali saranno i prossimi passi – come novelli aruspici milanesi.

Prima di tutto si inizieranno a fare i conti. Quelli conclusivi. Ci vorranno anni, ma le polemiche viaggeranno più rapide. La narrazione contraria sarà che le Olimpiadi sono state una mangiatoia per ricchi. Che la pista del bob rimarrà abbandonata, e manderà in default Cortina. Che Milano dovrà smaltire i debiti nei prossimi mille mila anni, come Torino (boh!?). Poi arriveranno i conti finali, tra un paio d’anni. Più o meno in pareggio, perché di grossi sprechi e intoppi semplicemente non ce ne sono stati. Nel frattempo la Fondazione Milano Cortina verrà dichiarata organismo completamente pubblico, in barba alle leggi varate per dire che è privata (a questo punto, dopo anche il fulgido esempio del Salva Milano, possiamo abolire “l’interpretazione autentica”? Grazie). E non avendo fatto le gare, che si sarebbero dovute fare, finiranno tutti indagati. Un anno e mezzo di indagini per scoprire – alla fine – che nessuno (parlo di Varnier, ovviamente) ha rubato niente, e che semplicemente è stato fatto quel che si poteva nel tempo che si aveva.

Su Novari non mi esprimo perché ho già detto abbastanza negli anni scorsi. Le indagini rinfocoleranno le polemiche: ecco, le Olimpiadi dei Corrotti. Sul banco degli imputati, per la pubblica opinione, un po’ tutti quanti. Tra l’altro – tutto questo – proprio mentre si va al voto per il rinnovo del Comune di Milano. Poi le sentenze riporteranno il silenzio. E noi, semplicemente, le Olimpiadi ce le saremo dimenticate. Tra qualche anno ricorderemo che sono state un successo e che sì, quanto erano belle le montagne che si vedevano anche dalla pianura in quei giorni magnifici. E andrà bene (diciamo…) così, perché è tutto bene quel che finisce bene.

