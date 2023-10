Solidarietà femminile a Meloni, Concia Pd: “Ha fatto benissimo”

Perché questo articolo ti dovrebbe interessare? Paola Concia del Pd commenta la notizia della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Con un endorsment alla premier: “Ha fatto bene”.

La notizia della rottura tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno ha fatto presto il giro del web accendendo l’opinione pubblica. Giorgia Meloni lascia il compagno Andrea Giambruno con un timing non del tutto casuale: dopo due imbarazzanti servizi di Striscia la Notizia in cui si riportano i fuorionda del giornalista Mediaset, tra molestie alle colleghe, mani sui genitali e varie volgarità. I video hanno fatto il giro del web e così anche il tweet con cui la Presidente del Consiglio annuncia la fine della relazione con il giornalista.

I commenti alla separazione tra Meloni e Giambruno

Se i social si sono infiammati e riempiti di satira, i giornali italiani hanno mantenuto dei toni ben più pacati, lodando spesso la scelta di Meloni. È il caso del Giornale con “La lezione di Giorgia” o di Libero con “Ragioni di cuore e di Stato, l’Italia ha una leader” e “Giorgia, la rabbia e l’orgoglio”. O ancora del Corriere con “L’eleganza di una premier. La lezione di Giorgia a tutte noi”.

All’estero il tono è decisamente diverso. La BBC scrive che “La Premier italiana si separa dal partner dopo i commenti osceni in televisione” e sulla stessa scia è l’apertura della CNN: “La Premier italiana Giorgia Meloni scarica pubblicamente il suo partner per commenti osceni“. Il Financial Times parla di “commenti sessualmente inappropriati”, Le Figarò di “registrazioni umilianti” e il Guardian di “commenti sessisti“. I toni diventano più coloriti con TMZ: “La Premier italiana ascia il partner che voleva una cosa a tre… ‘Posso toccarmi le palle mentre ti parlo?'”.

Paola Concia: “Meloni ha fatto benissimo”

La politica Paola Concia del PD a questo proposito commenta: “Ha fatto benissimo e lo ha fatto benissimo. Nel ruolo di Presidente del Consiglio non poteva che fare così. Giambruno è un uomo non all’altezza del ruolo di compagno della Presidente del Consiglio. Vivendo in Germania posso dire che qui abbiamo avuto il marito di Angela Merkel per 15 anni. Un ruolo gestito benissimo. Gli uomini italiani, grazie a Giambruno non ne escono benissimo“.