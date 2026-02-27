“L’Impronta”, Giancarla Rondinelli racconta il caso Garlasco e la frattura nel rapporto tra cittadini e giustizia

Dalla riapertura delle indagini all’“impronta 33”, fino al rapporto tra verità giudiziaria e opinione pubblica. È questo il filo conduttore di “L’Impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella Giustizia”, il nuovo libro della giornalista del Tg1 Giancarla Rondinelli, in uscita dalla prossima settimana per Rubbettino, con prefazione di Ignazio La Russa.

Il volume prende le mosse dagli sviluppi più recenti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e amplia lo sguardo oltre la cronaca giudiziaria, proponendo una riflessione sul significato pubblico e politico del caso. Garlasco, scrive l’autrice, non è soltanto una vicenda processuale: è un passaggio che mette alla prova la credibilità delle istituzioni e la tenuta del rapporto tra cittadini e Giustizia.

“Quando la Giustizia fallisce, non solo vengono compromessi i principi fondamentali dello Stato di diritto, ma si minano anche le fondamenta della fiducia sociale, la quale è essenziale per il mantenimento della coesione e della pacifica convivenza”, osserva Rondinelli.

Il libro ripercorre la nuova indagine avviata un anno fa dalla Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, la questione dell’alibi, l’“impronta 33”, l’incidente probatorio, le perizie e il lavoro del Ris, fino ai collegamenti con la Procura di Brescia. Una ricostruzione che intreccia fatti, passaggi investigativi e il dibattito mediatico che continua a riaccendersi a ogni novità.

Secondo l’autrice, il motivo per cui il caso continua a catalizzare l’attenzione del Paese risiede in una frattura più ampia: “Garlasco intercetta una frattura aperta e profonda nel rapporto tra cittadini e Giustizia… è una lezione incompiuta, mostra che la distanza tra verità giudiziaria e verità percepita non è un dettaglio comunicativo, è un pezzo della tenuta democratica… Garlasco ha mostrato che la Giustizia è credibile non solo quando chiude un caso, ma quando riesce a farlo senza lasciare dietro di sé un’ombra lunga di domande irrisolte”.

La presentazione del volume è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 16 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Interverranno, oltre all’autrice, Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1; Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it; Luca Ferlaino, presidente Socialcom; Florindo Rubbettino, editore. A moderare l’incontro sarà Hoara Borselli de Il Giornale.

L’Impronta – La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella Giustizia

Autrice: Giancarla Rondinelli

Prefazione: Ignazio La Russa

Editore: Rubbettino