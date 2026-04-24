Israele-Libano, Trump proroga di tre settimane il cessate il fuoco

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato dalla Casa Bianca l’estensione di tre settimane del cessate il fuoco tra Israele e Libano, maturata nel secondo round di colloqui a Washington con gli ambasciatori dei due Paesi. La tregua, in vigore dal 17 aprile per dieci giorni, si prolunga di ventuno per puntare a un’intesa di pace più ampia. “L’incontro è andato molto bene! Gli Stati Uniti collaboreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah”. E nello Studio Ovale: “Hanno concordato ulteriori tre settimane di, immagino, assenza di spari, un cessate il fuoco, niente più spari. Vedremo. Speriamo che ciò accada. Non avverrà direttamente tra loro, ma dobbiamo ancora tenere conto di Hezbollah”.

Rubio: “Trump ci ha dato il tempo di lavorare per una pace duratura”

All’annuncio hanno preso parte, tra gli altri, il segretario di Stato Marco Rubio, il vicepresidente JD Vance, gli ambasciatori Mike Huckabee, Michel Issa, Yechiel Leiter e Nada Hamadeh Moawad. Rubio ha spiegato: “Il presidente ha voluto essere coinvolto personalmente, e sono lieto che lo sia stato, perché ciò ha reso possibile ottenere questa proroga e dà a tutti il tempo di continuare a lavorare per quella che sarà una pace duratura tra due Paesi che desiderano vivere in pace”.

Hezbollah non partecipa ai colloqui e la risposta all’estensione non è chiara. Rubio ha osservato che Israele e Libano sono vittime del gruppo e che “il popolo libanese merita di vivere in un Paese pacifico e prospero. E ciò che ostacola tutto questo è un’organizzazione terroristica che opera all’interno del loro territorio nazionale. Questa minaccia deve essere eliminata”. Guardando all’Iran, Trump chiede che Teheran cessi il sostegno ai gruppi per procura, incluso Hezbollah: “Sì, dovranno interromperlo”, è “un requisito imprescindibile”.

Beirut chiede il ritiro dell’esercito, Israele si rifiuta

Dopo l’annuncio della tregua si sono registrati scontri nel sud del Libano, area occupata da Israele nelle settimane precedenti e centrale nei negoziati: Beirut chiede il ritiro dell’esercito, Israele dice di no. Prima della mediazione, quasi 2.300 persone erano rimaste uccise in Libano e 13 in Israele; da allora gli attacchi aerei israeliani e quelli di Hezbollah si sono ridotti drasticamente, pur con alcune eccezioni; il livello complessivo della violenza è calato.

Le rassicurazioni di Trump: “Non useremo il nucleare”

Trump punta a ospitare prossimamente Benjamin Netanyahu e Joseph Aoun: “Non vedo l’ora di ospitare presto il Primo Ministro di Israele, Bibi Netanyahu, e il Presidente del Libano, Joseph Aoun”. Ha ricordato che “non si sono mai incontrati”, stimando “una grande possibilità” di pace quest’anno. In passato, una telefonata tra i due annunciata dal presidente non si è poi tenuta. Contestualmente, il presidente ha ribadito la strategia sull’Iran: priorità alla denuclearizzazione, nessun impiego di armi atomiche e pressione militare ed economica. Ha sostenuto che gli USA controllino lo Stretto di Hormuz e che siano stati colpiti circa il 75% degli obiettivi. “Abbiamo annientato l’Iran con armi convenzionali e non useremo un’arma nucleare”, ha detto, aggiungendo che i carburanti costeranno di più “per un po’ di tempo”. “Non mettetemi fretta”. Per l’ambasciatore israeliano Leiter Israele e Libano “non sono mai stati così vicini come oggi”. L’ambasciatrice libanese Moawad ha ringraziato per “questo momento storico”. Il percorso resta soprattutto legato alla tenuta del cessate il fuoco sul campo.