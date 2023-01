Vittoria Lazio, parla Zaccagni: “Cinici e bravi”

Un autentico trionfo della Lazio, come conferma anche Mattia Zaccagni, ancora una volta in gol contro il Milan, battuto 4-0.

All’indomani della gara contro il Milan, i biancocelesti si godono il terzo posto in classifica a -1 proprio dai rossoneri. La squadra di Maurizio Sarri ha espresso un ottimo gioco annientando, in casa, i ragazzi di Pioli. Un autentico trionfo della Lazio, come conferma anche Mattia Zaccagni, ancora una volta in gol.