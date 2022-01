Uno sport per avvocati

Nello sport professionistico la gestione degli aspetti legati ai contratti, alle sponsorizzazioni, all’organizzazione degli eventi, alle relazioni pubbliche, al merchandising e ai diritti di immagine e televisivi -solo per citare gli aspetti più macroscopici e che ormai gli appassionati conoscono abbastanza bene quasi quanto i risultati delle gare e le performances degli atleti- hanno assunto una rilevanza che è, se considerata in forma aggregata, superiore all’aspetto tecnico e agonistico.

Sono ormai molte le law firms che tra le loro specializzazioni possono vantare specifici desk dedicati alla gestione dei diversi ambiti dello sport business con differenti professionalità che coprono i settori legali, gestionali, finanziari.

Tra queste c’è il dinamico – e italianissimo, a dispetto del nome – studio legale Bergs&More. Sede centrale a Padova e proiezione internazionale, che va dalla Germania all’east Africa, passando per gli emirati del Golfo.

Bergs&More attraverso la propria presenza diretta in numerosi scenari internazionali, grazie al suo “team sport” offre consulenza legale e strategica a tutti gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui federazioni, leghe, associazioni, società, atleti e sponsor. La possibilità di connettere i diversi attori dell’ambito sportivo, dovuta all’esperienza di Bergs&More anche in altri settori strategici, rappresenta un vero e proprio plus nei confronti di un mondo che necessita di un approccio globale e multidisciplinare.

Il Team di Bergs&More fornisce, inoltre, la propria assistenza nelle attività dirette all’organizzazione di eventi sportivi, sponsorizzazioni, merchandising e relazioni pubbliche, con un’attenzione particolare rivolta alle discipline più seguite a livello mondiale: calcio, motorsport, Formula 1, golf, tennis e ciclismo.

A guidare il settore sportivo di Bergs&More Riccardo Giacomin (in foto), partner dello Studio, avvocato specializzato in diritto dello sport e con una lunga ampia esperienza di consulenza per federazioni, organizzatori di eventi, squadre e singoli atleti professionisti, assistendoli a 360°, dal diritto societario, a quello commerciale, alla risoluzione delle controversie.

L’ottimo lavoro svolto da Giacomin nell’ambito della consulenza sportiva è stato premiato quest’anno con il riconoscimento “Professionista dell’anno -Settore sport” dal prestigioso Top Legal Industry Awards.

