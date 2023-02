Trionfo Cremonese, parla Ballardini: “Abbiamo fatto una buona partita”

Una serata spumeggiante per la Cremonese di Ballardini, capace di sconfiggere in trasferta la Roma. I quarti di finale di Coppa Italia hanno così regalato un’altra notte magica per la compagine lombarda che, dopo il Napoli, trionfa anche contro i giallorossi.

I lombardi – fanalino di coda in campionato – volano dunque in semifinale contro la Fiorentina.

Davide Ballardini sulla condizione della Cremonese

Ancora una volta i ragazzi di Davide Ballardini hanno stupito in positivo, non rispettando il pronostico, che li vedeva chiaramente sfavoriti. E invece la Cremonese è riuscita a imporsi sulla Roma con il risultato di 1-2, grazie al gol di Dessers su rigore e all’autorete di Celik. Nei minuti finale è arrivato il sigillo di Belotti, seppur inutile per l’esito conclusivo.

Così, i lombardi vanno a sorpresa in semifinale, dove affronteranno la Fiorentina.

Ballardini ha commentato quanto di buono fatto dal suo club:

“Abbiamo fatto una buona partita, poi contro una grande squadra come la Roma serve anche un pizzico di fortuna, ma noi ce la siamo meritata facendo una prestazione di livello. Non mi aspettavo una gara cosi’ della Cremonese, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto una buona partita per me. Io guardo in casa della Cremonese, se la Roma ha demeritato lo guardera’ chi allena la Roma”.

Continuando l’intervista per Mediaset, il tecnico emiliano ha parlato della situazione in Serie A, con la Cremonese ultima in classifica:

“Cosa ci serve per fare punti anche in campionato? Per noi a questo punto della stagione sono tutte partite secche. Cercheremo di avere questo atteggiamento da squadra, altrimenti le difficolta’ aumenteranno. Saranno tutte partite da dentro o fuori”.

Ogni match, da ora in poi, è un vero e proprio spareggio. Il dato particolare è che la squadra ha racimolato 8 punti grazie ai pareggi, senza però aver mai vinto. La cura Ballardini sta sicuramente portando a dei risultati, ma occorre essere più concreti.