Calcio, la Russia vuole tornare: “Trattiamo con UEFA e FIFA”

La guerra che si sta svolgendo tra Russia e Ucraina ha causato innumerevoli danni. In primis legati all’aspetto economico, ideologico e politico. In secondo luogo toccando diversi punti. Anche il mondo dello sport ha limitato – e sanzionato – per quanto possibile il territorio di Putin. La Russia però vuole tornare a vivere il mondo del calcio, dopo essere stata esclusa dalle varie competizioni di caratura mondiale ed europea.

Calcio, la Russia chiede di rientrare

Il mondo del calcio ha cercato di sanzionare, per quanto possibile, le idee militari della Russia, escludendola dalle competizioni europee – come Champions, Europa e Conference League – e dai tornei di caratura mondiale, come gli ultimi Mondiali vinti dall’Argentina. Un’esclusione non di poco conto, se si pensa al lato economico che si cela dietro a questo sport.

Dopo poco più di un anno da queste limitazioni, la Russia vuole tornare a parteciparvi.

A parlarne lo stesso Denis Rogachev, vice segretario generale della federcalcio del paese russo, che si sta impegnando per capire come risolvere la situazione:

“Non posso aggiungere nulla di nuovo. È stato creato un gruppo di lavoro. C’è un processo di negoziazione sul ritorno graduale del calcio russo, principalmente con Uefa e Fifa. Non posso parlare di alcun dettaglio, ma ritengo che il processo di ripristino dei nostri diritti sia un’opzione prioritaria per mantenerci nel calcio europeo. Tuttavia, stiamo prendendo in considerazione tutti gli scenari”.

Sembra dunque – a detta sua – esserci una trattativa in corso con UEFA e FIFA, i due più importanti organi in questo settore. Rogachev appare fiducioso, anche se i nodi da sbrogliare sono tanti.

In più il vice segretario ha anche dichiarato che si sta lavorando per prender parte al torneo Cafa, ovvero della Federcalcio dell’Asia Centrale. La conferma sembra arrivare da Faridun Saliev, addetto stampa della Federcalcio del Tagikistan. Precedentemente era stata annunciata la presenza della Russia per la prossima edizione, prevista dal 9 al 21 Giugno 2023.

Bisognerà attendere per ulteriori sviluppi.