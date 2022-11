“Succede solo a chi ci crede”. Il libro di Stefano Mascolo sullo scudetto del Milan

Il 6 dicembre esce in libreria “Succede solo a chi ci crede”, il regalo di Natale perfetto per i tifosi milanisti. Il libro di Daniele Mascolo, edito da Baldini + Castoldi racconta la vittoria del 19° scudetto del Milan. Una cavalcata indimenticabile raccontata da una serie di immagini memorabili del fotografo che segue la squadra sia in casa sia in trasferta.

I 300 giorni del Milan on fire

In questo ricchissimo e vibrante volume troverete il racconto per immagini dei quasi 300 giorni e delle 38 giornate di Campionato che hanno portato il Milan a conquistare lo Scudetto numero 19.

Attraverso gli scatti potentissimi di Daniele Mascolo, fotografo che ha seguito e segue la squadra sia in casa sia in trasferta, rivivrete tutte le emozioni di una stagione indimenticabile e sarete magicamente trasportati sul campo, sulla panchina o sugli spalti. Spesso, sfogliando le pagine, sembrerà di sentire il boato della folla dopo il gol, il respiro affannato dei giocatori, i richiami di Mister Pioli, le urla di gioia di Giroud e dei compagni di squadra dopo il secondo gol nel Derby di ritorno…

Inoltre, con le sequenze scatto per scatto, avrete l’impressione di percepire il movimento dei protagonisti. Esattamente come se si stesse guardando il film del 19° Scudetto del Milan… Un volume che restituisce visivamente tutti i momenti più intensi di una stagione incredibile, e che celebra degnamente i protagonisti di una delle imprese che rimarranno indelebili nella memoria dei tifosi rossoneri di tutte le età.

Chi è Daniele Mascolo, stimato fotografo

Daniele Mascolo è considerato uno dei migliori fotografi sportivi italiani. Il suo interesse per l’immagine nasce in tenera età, e la prima macchina fotografica fu una Yashica a pellicola che ancora conserva. La sua particolarità è quella di selezionare le immagini al momento dello scatto, evitando così di dover rientrare in studio. Segue il Milan dal 2011.

La gallery del libro sullo scudetto del Milan