Europei: l’Italia alla ricerca di un difficile bis

Perché leggere questo articolo? L’Italia è chiamata a difendere il titolo agli Europei 2024. Il bis sarà difficile. Ecco il favoriti della vigilia.

Tra cinque giorni possiamo dare il via al cammino azzurro a Euro 2024, che si giocherà totalmente sul suolo tedesco. La competizione si svolgerà nelle seguenti città: Berlino, Monaco di Baviera, Gelsenkirchen, Francoforte sul Meno, Amburgo, Düsselforf, Colonia e Lispia.

Il girone dell’Italia agli Europei

Per quanto riguarda la nazionale italiana, campione in carica, guidata dal nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti, si ritrova in un girone di ferro. Gli avversari dell’Italia nel girone B degli Europei saranno: Spagna, Croazia e Albania. L’ex allenatore del Napoli ha già proceduto a fare le convocazioni per Euro 2024, con tanto di numeri di maglia ai 26 convocati della spedizione.

Le amichevoli pre-europeo

Luciano Spalletti ha avuto modo di provare la formazione che dovrebbe partite titolare nelle prime sfide in Germania. L’Italia ha disputato due amichevoli prima di partire alla volta del ritiro di Iserlohn, vicino Dortumund. Contro la Turchia al Renato Dall’Ara di Bologna, partita pareggiata a porte inviolate. E contro la Bosnia ed Erzegovina al Castellani di Empoli, partita vinta dagli azzurri con un goal di scarto, segnato da Davide Frattesi.

I fantastici 5 numeri Dieci

Luciano Spalletti, per aiutare la squadra e motivarla, ha deciso di convoncare, in vista di Euro 2024, cinque ex numeri 10 che hanno reso grande la Nazionali e che seguiranno gli azzurri per tutto il torneo. I numeri 10 in questione sono: Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Gianni Rivera, Giancarlo Antognoni e Francesco Totti.

L’inaugurazione e il calendario dell’Italia agli Europei

L’inaugurazione si terrà venerdì 14 giugno con Germania-Scozia all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’Italia debutterà sabato 15 giugno contro l’Albania; successivamente giovedì 20 giugno contro la Spagna e ultima partita del girone lunedì 24 giugno contro la Croazia.

Pronostici

La nazione favorita per questo europeo, secondo un importante sito di scommesse è l’Inghilterra, dopo aver fatto un girone perfetto di qualificazione senza mai perdere una partita con sei vittorie e due pareggi.

Classifica pronostici

I bookmakers hanno ipotizzato i piazzamenti tra le prime otto agli Europei in Germania. Ecco le squadre più quotate per portarsi a casa il trofeo:

1 Inghilterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2 Francia 🇫🇷

3 Germania 🇩🇪

4 Spagna 🇪🇸

5 Portogallo 🇵🇹

6 Italia 🇮🇹

7 Belgio 🇧🇪

8 Paesi Bassi 🇳🇱

In ogni caso l’ultima parola spetta al campo.

Dove vedere le partite

Come è noto, è stata Sky ad aggiudicarsi nuovamente i diritti tv per trasmettere tutte le partite di Euro 2024. Mentre la Rai metterà a disposizione del pubblico, in chiaro e senza abbonamenti, 30 di queste, sia su Rai 1 che su Rai 2