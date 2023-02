Souleymane, il ragazzino che scrive una lettera alla FIFA: “Fatemi giocare”

Il calcio, come ogni sport, deve unire e non dividere. Per questo ha fatto riflettere il ragazzino che ha scritto una forte lettera alla FIFA.

Il calcio è per chi ha voglia di divertirsi e mettersi alla prova, vivendo la propria passione. Il calcio è per tutti coloro che sono capaci di emozionarsi tirando un pallone in porta. Il calcio, come ogni sport, deve unire e non dividere. Per questo ha fatto riflettere il ragazzino che ha scritto una forte lettera alla FIFA, chiedendosi come mai non avesse la possibilità di scendere in campo.