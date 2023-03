Arbitro Serra, avviso di deferimento dalla Figc: Mourinho ha avuto ragione

Arbitro Serra: arrivato il deferimento dalla procura della Figc dopo il ricorso e la denuncia di Mourinho. L’arbitro torinese dovrà difendersi per evitare guai sportivi più grossi mentre il tecnico portoghese attende la decisione sulla sua squalifica di due giornate.

Arbitro Serra, avviso di deferimento dalla Figc

Va avanti la vicenda Serra-Mourinho. La procura della Figc ha notificato l’avviso di deferimento all’arbitro, contestandogli la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia. L’arbitro torinese ha cinque giorni per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio, poi scatterà il deferimento al tribunale Figc.

Mourinho ha avuto ragione

Così Mourinho ha avuto ragione. L’allenatore portoghese aveva spiegato la sua versione in occasione del cartellino rosso mostratogli dall’arbitro Piccinini dopo la gara contro la Cremonese: “Il quarto uomo Serra gli ha detto di espellermi ma non è stato onesto e non ha detto cosa mi ha detto e come me l’ha detto: parole ingiustificabili. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Magari come arbitro è il nuovo Collina, ma come uomo non lo rispetto. Mi ha parlato in modo ingiustificabile. A fine partita Piccinini mi ha visto entrare nello spogliatoio di Serra e dirgli: ‘Voglio che tu sia onesto e che dici cosa è successo’, ma lui ha problemi di memoria e non ricorda. Le sue parole? Preferisco non dirle. Se avesse detto all’arbitro cosa mi aveva detto, era lui che andava via: ma lui è bugiardo”.

Intanto, è attesa per domani la decisione della Corte d’appello della Figc che dovrà esprimersi sul ricorso della Roma contro le due giornate di squalifica inflitte a Mourinho. Dalla decisione della Corte federale dipenderà la sua presenza in panchina nel prossimo match con il Sassuolo domenica e nel derby contro la Lazio la settimana successiva.

LEGGI ANCHE: L’arbitro Serra a Le Iene dice la sua: ecco cosa ha detto a Mourinho durante Cremonese-Roma