Mondiali 2006 – Destino Azzurro, documentario sull’Italia Campione del Mondo: dove vedere, quando e trailer

Mondiali 2006 – Destino Azzurro è una docu-serie che a giorni andrà in onda. Si tratta del racconto del viaggio degli azzurri verso la vittoria finale in Germani nel lontano 2006. Nella docu-serie ci saranno diversi personaggi protagonisti di quell’avventura che si raccontano in prima persona.

Mondiali 2006 – Destino Azzurro, documentario sull’Italia Campione del Mondo: dove vedere e quando

Mondiali 2006 – Destino Azzurro è un documentario che racconta la vittoria dell’Italia in Germania.

Diretta da Luca Severi e da un’idea di Alessandro Mamoli con la consulenza sportiva di Paolo Condò, si tratta di una docu-serie Sky Original in quattro puntate, prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Sky, in esclusiva su Sky Documentaries dal 5 novembre alle 17.15 e alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. La docu-serie sarà in onda anche su Sky Sport Uno da lunedì 7 a giovedì 10 novembre alle 23.

Il trailer

Il trailer è stato condiviso sul web nelle scorse ore. Si intravedono i primi personaggi che racconteranno in prima persona il cammino vittorio degli azzurri nel lontano 2006. Tra i molti ospiti, spiccano i nomi di grandi protagonisti del calcio italiano e mondiale come: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Pierluigi Collina, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, William Gallas, Gennaro Gattuso, Fabio Grosso, Jurgen Klinsmann, Marcello Lippi, Gabriele Marcotti, Marco Materazzi, John Terry e Luca Toni.

LEGGI ANCHE: Disney, il dono è il nuovo corto di Natale: significato e video