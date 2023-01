Serie A, Lazio-Milan, le probabili formazioni

Un fine settimana lungo e intenso, con la Serie A in procinto di chiudere la 19° giornata con il posticipo del Martedì sera. Si affronteranno i ragazzi di Sarri contro quelli di Pioli, in una gara importante per la classifica. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Milan, una squadra in ripresa ed una in crisi di punti e di identità.

Con la sfida tra le due compagini si chiude anche il girone d’andata.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

La sesta contro la seconda in classifica, con obiettivi diversi e stimoli differenti. La Lazio di Maurizio Sarri, dopo due pareggi subiti in rimonta, è tornata a vincere e a non subire gol, passando anche ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Milan ha effettuato il percorso inverso; dopo una vittoria sono arrivati due pareggi e una sconfitta proprio in Coppa Italia, più il ko pesante in Supercoppa italiana.

Entrambe hanno bisogno di punti per continuare a tracciare il proprio cammino. I biancocelesti, dopo la penalizzazione della Juventus, possono puntare ad un posto in Champions League. I rossoneri, dopo la vittoria del Napoli, hanno l’obbligo di vincere per confermare il secondo posto e inseguire gli azzurri.

Di seguito le probabili formazioni, con qualche possibile modifica:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.

Per ambedue pesano le assenze: da un lato Immobile, dall’altro Maignan e Theo Hernandez. Ciononostante, le due compagini non hanno scuse e dovranno giocarsela a viso aperto per provare a centrare la vittoria.

Si scende in campo Martedì 24 Gennaio 2023 alle ore 20:45, fischio d’inizio. Il terreno di gioco è lo Stadio Olimpico di Roma, la partita sarà trasmessa su DAZN. Ci si attende un confronto vivace e con diversi gol.