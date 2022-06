Calendario Serie A 2022-23, sorteggio: dove vederlo in tv e streaming, orario e novità

Calendario Serie A 2022-23: ecco dove e a che ora sarà possibile seguire il sorteggio del prossimo Campionato della massima serie italiana. Novità importanti sull’assegnazione scudetto e retrocessione ma soprattutto per la pausa lunga prevista per i Mondiali.

Calendario Serie A 2022-23, sorteggio: dove vederlo in tv e streaming

Tutto pronto per conoscere il calendario della prossima stagione di calcio di Serie A. L’appuntamento in tv e in streaming è venerdì 24 giugno, alle 12: in diretta televisiva su Dazn e TimVision e sul canale Youtube della Lega serie A. Mentre su Sky Sport 24 (in streaming sul sito skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky), invece, dalle 12 andrà in onda il commento al sorteggio delle giornate del nuovo calendario.

Il calcio di inizio per la prossima Serie A è previsto nel nel weekend 13-14 agosto e chiusura in quello del 3-4 giugno. Da ricordare che, per la prima volta nella storia del calcio, ci sarà un’interruzione del campionato tra autunno e inverno per i Mondiali di Qatar 2022 (21 novembre-18 dicembre).

Le novità

La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni.

La prima sosta è prevista tra il 19 e il 27 settembre per impegni delle Nazionali in Nations League. Prima del Mondiale, l’ultimo turno sarà quello del weekend 12-13 novembre. Poi lunga pausa fino al 4 gennaio 2023 per la Coppa del Mondo. Anche quest’anno come nella scorsa stagione, il sorteggio sarà asimmetrico (il calendario dell’andata non corrisponderà a quello del ritorno).

