Salernitana-Juventus, Allegri: “Scontro salvezza”

A pochi giorni dalla gara contro la Salernitana, la Juventus di Allegri ha trovato certezze e calciatori rientrati dall’infortunio. Su tutti Cuadrado e Vlahovic, utilissimi alla causa. Ancora out Pogba, di nuovo fermo per problemi muscolari.

Eppure la 21° giornata di Serie A nasconde tantissime insidie per i bianconeri.

Allegri su Salernitana-Juventus

La 21° gara di campionato vedrà la Salernitana e la Juventus scendere in campo nel posticipo del Martedì sera, il 7 Febbraio 2023. Per l’occasione, né Davide Nicola né Massimiliano Allegri possono lasciare nulla al caso, essendo una sfida molto delicata e, per certi versi, sentita, dopo le polemiche dell’andata. Il 2-2 con il gol annullato nel finale a Milik (e del tutto regolare) scaturì non poche polemiche.

A parlare dell’importanza del match lo stesso tecnico livornese:

“Bisogna andare piano, è inutile andare di corsa. Col Monza abbiamo sbagliato il primo tempo. Il calcio è questo e va accettato. Ci andiamo a giocare questo scontro diretto a Salerno”.

Fiducioso che il club faccia una buona gara, Allegri ha elogiato i propri giocatori dopo la fondamentale vittoria contro la Lazio in Coppa Italia:

“La squadra ha fatto una bella partita, non era semplice. Facile dire dall’esterno, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una brutta sconfitta col Monza, stasera la squadra era presente in campo. Tutti insieme, abbiamo difeso, attaccato, non concedendo niente alla Lazio ed è stata una bella vittoria che i ragazzi si sono meritati. Risultato importante la semifinale dopo cosa successo fuori dal campo? Questa è una nuova esperienza per tutti. Abbiamo responsabilità addosso ma è anche bello perché dobbiamo fare bene in campionato e in Coppa Italia. Ora giocheremo con l’Inter, poi abbiamo l’Europa League. Dovevamo cambiare dopo le 3 partite di campionato. Da Napoli in poi abbiamo subito gol con troppa facilità e non è da noi”.

Tra Salernitana e Juventus, vedendo la classifica, è un vero e proprio scontro salvezza, come dichiarato dallo stesso mister della Vecchia Signora. Occorrerà una gara di attenzione e tecnica per vincere la trasferta a Salerno.

