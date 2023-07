Dopo il Mondiale, soldi per tutti: dalla Fifa 209 mln a 440 club

Dopo la Coppa del Mondo in Qatar 2022, 440 club in tutte e sei le confederazioni beneficeranno del Programma Benefici per club

Dopo la Coppa del Mondo in Qatar 2022, 440 club di 51 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni beneficeranno del Programma Benefici per club Fifa (CBP) ricevendo una quota delle entrate per il rilascio dei giocatori per partecipare alla fase finale del torneo. Il Fifa CBP fa parte di un memorandum d’intesa tra la Fifa e la European Club Association (ECA), che è stato prorogato fino al 2030 all’Assemblea generale della ECA a Budapest, in Ungheria, nel marzo 2023.

Mondiale: tra i 440 club, 78 squadre di secondo livello

Tra i 440 club che riceveranno una quota dei fondi dopo la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022™ ci sono un certo numero di squadre di livello inferiore, tra cui 78 squadre di secondo livello, 13 club di terzo livello, cinque squadre di quarto livello e un quinto vestito di livello.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Mondiale, la Fifa distribuirà un totale di 209 milioni di dollari dopo il rilascio di 837 calciatori

La Fifa distribuirà un totale di 209 milioni di dollari dopo il rilascio di 837 calciatori per un importo giornaliero arrotondato di 10.950 dollari per giocatore, indipendentemente da quanti minuti hanno giocato durante il torneo. Il totale per giocatore viene diviso e distribuito alla(e) società con cui il giocatore è stato tesserato nei due anni precedenti la competizione finale. Come da procedura standard, la Fifa distribuirà gli importi tramite le federazioni affiliate a cui sono affiliati i relativi club.

Fifa, la squadra italiana “più premiata” è la Juventus

Per quanto riguarda i rimborsi alla serie A, tra le italiane il club che beneficia maggiormente dei ‘prestiti’ alle nazionali è la Juventus con 3.048.783 euro, seguita da Inter (2.295.028) e Milan (1.590.550). Al Napoli campione d’Italia vanno poco più di un milione (1.062.192), alla Roma 952.687 euro e alla Lazio 456.268 euro.