Coppa Italia: Juventus-Lazio, le probabili formazioni

La Coppa Italia è sul punto di chiudere il quadro dei quarti di finale. Manca un solo tassello, ovvero l’avversaria dell’Inter. I nerazzurri hanno battuto la Dea, mentre Cremonese e Fiorentina hanno avuto la meglio – con il medesimo risultato – su Roma e Torino. Adesso manca la sfida di Juventus-Lazio, di seguito le probabili formazioni.

Preoccupazione da un lato e fiducia dall’altro: i due volti di Juventus e Lazio.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio di Coppa Italia

Qualche settimana fa questa partita avrebbe avuto tutto un altro impatto. I bianconeri, reduci da buone prestazioni, avrebbero giocato con tranquillità, ricordando anche l’ottima vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti. La Lazio, a sua volta, avrebbe temuto la Vecchia Signora, tra le migliori di questa competizione.

Ma la penalità inflitta alla Juventus colpisce anche le prestazioni dei giocatori e, di conseguenza, potrebbe permettere ai ragazzi di Sarri di approfittarne. D’altro canto, i bianconeri hanno l’obbligo di vincere questo trofeo, unico obiettivo stagionale. Tagliata fuori dallo scudetto e incerta sul percorso in Europa League, alla Juventus non rimane che aggrapparsi a questa possibilità. La Lazio a sua volta è in fiducia e punta prepotentemente ai primi posti validi per la Champions League.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Ad evidenziare l’importanza della gara, sono le formazioni: pochissimo turnover e pezzi da novanta in campo.

Tutto sembra pronto per chiudere il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Si scende in campo Giovedì 2 Febbraio 2023 alle ore 21:00, terreno d’incontro l’Allianz Stadium di Torino, in una gara che pesa tantissimo. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 o, in alternativa, in streaming su Mediaset Infinity.

