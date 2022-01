Real Madrid Barcellona: dove vederla in tv e in streaming la Supercoppa di Spagna

Real Madrid Barcellona dove vederla sia in diretta tv sia in streaming. Una super sfida che si giocherà lontana dalla Spagna.

Real Madrid Barcellona dove vederla: è sempre una partita particolare e con il suo fascino. Non vale mai la pena perdersi una sfida che ha sempre dato spettacolo.

Real Madrid Barcellona: dove vederla in tv e in streaming

Barcellona-Real Madrid, prima semifinale della Supercoppa di Spagna, si giocherà al King Fahd International Stadium di Ryad, nella città dell’Arabia Saudita dove è stato trasferito il mini torneo. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20 italiane, ovvero le 22 locali.

La super sfida sarà visibile in diretta tv e in chiaro: sul canale NOVE si potrà seguire in esclusiva il match che metterà di fronte i due club. Inoltre la partita sarà possibile vederla anche in diretta streaming: la semifinale della Supercoppa spagnola sarà infatti visibile gratuitamente sia sul sito di NOVE che su Discovery+.

Come arrivano le due squadre alla Supercoppa

Il Barcellona di Xavi all’ultimo è riuscito a tesserare il neo acquisto Torres grazie al contratto spalmato del difensore Umtiti. Dunque, potrebbe essere schiarato da subito titolare. Purtroppo Eric Garcia è fuori per un problema muscolare. Araujo ha invece recuperato e potrebbe giocare come terzino destro, con Dani Alves avanzato in attacco. Depay dovrebbe partire dalla panchina

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Nico, Busquets, Gavi; Dani Alves, F. Torres, Dembélé. All.: Xavi. A disposizione: Neto, Inaki Pena, Dest, Mingueza, Umtiti, Balde, Riqui Puig, Pedri, F.

de Jong, Álvaro Sanz, Depay, Ansu Fati, Luuk de Jong, Abde, Jutglà. Indisponibili: Eric Garcia, Sergi Roberto, Braithwaite.

Carlo Ancelotti perde per infortunio Bale e Mariano ma recupera Carvajal che dovrebbe partire sulla destra. Il trio d’attacco dovrebbe essere Asensio- Benzema – Vinicius. Anche il centrocampo confermato con i fedelissimi ed esperti di Carletto nelle ultime partite.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti. A disposizione: Lunin, Fuidias, Nacho, Lucas Vázquez, Vallejo, Marcelo, Valverde, Ceballos, Isco, Camavinga, Hazard, Jovic, Rodrygo. Indisponibili: Bale, Mariano.

