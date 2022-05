Premier League, Vieira prende a calcio un tifoso: i motivi del gesto

Premier League, Vieira: ecco cosa è successo durante una partita del campionato inglese. Un match rocambolesco nel risultato ma un gesto finale sta facendo molto discutere.

Incredibile ciò che è successo in Premier League: l’allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira è finito al centro delle polemiche. Durante, la partita di campionato contro l’Everton (persa dopo una rimonta subita), c’è stata l’invasione di campo di un tifoso che è stato preso a calci proprio dall’allenatore Vieira.

Il gesto violento di Vieira è avvenuto al termine di una partita rocambolesca. Molto probabilmente sarà stata anche la frustrazione ma non solo. A quanto pare l’invasore si presentato faccia a faccia a Vieira iniziando a insultarlo con tanto di dito medio e filmando la scena col cellulare. Dopo qualche secondo senza reagire, l’ex allenatore del Nizza perde la pazienza e inizia a prendere a calci il tifoso prima che gli altri siano riusciti a dividerli a fatica.

Una reazione violenta da parte dell’allenatore che fa discutere e ha generato diverse polemiche. Ora toccherà al giudice sportivo decidere le conseguenze del gesto folle. Ecco di seguito il video che è stato ripreso dagli spalti.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd

— Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022