Chi sono i giocatori della Macedonia che giocano o hanno giocato in Italia: sono diversi che hanno lasciato la nazionale da poco o che non sono stati convocati per la sfida contro l’Italia. Così come alcuni che scenderanno in campo giovedì 24 marzo.

Diversi sono i giocatori della Macedonia che hanno giocato o giocano in Italia.

Ci sono profili più giovani e più esperti che ancora oggi sono in attività ma che hanno da poco lasciato per sempre la Nazionale.

Goran Pandev non gioca più per la Nazionale macedone. Dopo gli Europei, infatti, l’attaccante del Parma non milita più con la propria rappresentativa. Per vent’anni è stato il giocatore più importante, ma dopo l’ultima gara della Macedonia del Nord all’Euro: 122 presenze e 38 reti.

Aleksandar Trajkovski: trequartista in Arabia Saudita con l'Al-Fayha Football Club, il 29enne in Italia ha giocato nel Palermo tra il 2015 e il 2019, sia in Serie A sia B.

Stefan Ristovski, esterno della Dinamo Zagabria che ha giocato in Italia tra il 2010 e il 2015: acquistato dal Parma, ha giocato con diverse squadre come Crotone, Frosinone, Bari e Latina fino ad avere l'opportunità di giocare nella massima serie proprio con i gialloblù a fine 2014.

Eljif Elmas non ci sarà giovedì contro l'Italia. Il centrocampista del Napoli è infatti squalificato e non potrà scendere in campo contro gli azzurri di Mancini. Nonostante sia un classe '99, ha già messo insieme 37 presenze e 9 reti.

I giocatori macedoni che giocano o che hanno giocato in Italia ma non sono stati convocati per la sfida contro l’Italia: